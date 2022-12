Cómo se conocieron Diego Leuco y Sofía Martínez

Luego de lo que fue la cobertura del Mundial de Qatar, para sus respectivos medios, los periodistas Diego Leuco y Sofía Martínez compartieron una foto de su reencuentro en Buenos Aires.



“Volvió ella y vinimos a festejar”, escribió Diego Leuco, que se expresó muy enamorado de la periodista que tuvo una destacada labor en la TV Pública, más precisamente luego de haber hecho emocionar a Lionel Messi en una nota post partido.



Diego Leuco y Sofía Martínez están en pareja desde hace más de un año, pero fue en febrero cuando oficializaron su historia de amor al publicar una imagen en Instagram en la que aparecieron juntos.

Posteo Diego Leuco y Sofía Martínez. Foto: Instagram.



“Hace poquito que empezamos, pero ya de golpe compartís con amigos, compartís cosas de tu vida, y bueno, ya en un momento es una relación, ponele novios, ponele pareja, la palabra a mí me da igual, pero iba a decir: ‘Estamos saliendo’. Y me pareció poco”, comentó Leuco en charla con Catalina Dlugi.



“Mi papá está re contento, mis viejos son muy libres, mientras me vean bien, ellos están felices”, agregó el periodista sobre su relación con su colega, la talentosa periodista Sofía Martínez.



Justamente, sobre la circunstancia casual de que ambos son periodistas, Leuco sostuvo: “Se habla mucho de eso, pero yo creo que pasa en todos los trabajos, uno conoce a la gente en el ambiente donde más tiempo pasa, y uno por ahí pasa la mayor cantidad de tiempo en un hospital, por ahí conoce gente del rubro, un enfermero, un médico; en Tribunales supongo que pasará algo parecido. A nosotros nos pasó eso”, explicó Leuco.

Diego Leuco y Sofía Martínez. Foto: Instagram.



“Yo ya la conocía y me gustaba mucho su laburo; habíamos hablado por los Juegos Olímpicos, que ella cubría, y la saqué por teléfono en la radio, como una nota más”, recordó el periodista sobre cómo se conocieron.



“Hoy del periodismo deportivo siento que es la gran aparición del último año, la gran revelación, ella tiene una manera muy propia de contar las cosas, está haciendo una carrera increíble y a mí lo primero que me llamó la atención fue lo bien que hacía su laburo”, comentó Leuco.