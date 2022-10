Dominique Metzger reveló que se quedó atrapada en un ascensor en los Martín Fierro: "Fue horrible porque..."

Dominique Metzger visitó el programa de Juana Viale y contó el accidente que sufrió en los Martín Fierro de Cable. Y es que, la periodista fue consultada por la conductora. Fue entonces que reveló: "Sobre el final ganamos, la señal, TN, mejor servicio informativo y subimos como 20 al escenario".

"Y después te hacen ir por atrás del escenario para el contacto con los compañeros y la prensa. Había que bajar por un ascensor, un montacargas, un piso. Entramos los primeros y el señor del ascensor nos dice que eran máximo seis. Y no escuchaba la gente que venía atrás y se subió más gente", continuó.

Y agregó Dominique: "La emoción, nadie escuchó... no sonó una alarma, nada y éramos como 15 personas. Algunos estaban excitados, exaltados, felices, y de repente se fue para abajo. El susto más chico, importantísimo... nos quedamos encerrados y nos decían que nadie se mueva. A esa altura no me importaba nada, empecé a transpirar de los nervios".

"Abrieron la puerta y ahí vimos la diferencia de donde estábamos ubicados y que evidentemente se activaron los frenos automáticos. Cuando nos abrieron la puerta quedó un huequito y nos dijeron que teníamos que salir por ahí. Tuvo final feliz, pero fue un susto tremendo", finalizó Metzger.

Cabe recordar que hace algunos días atrás, Dominique dio la noticia del fallecimiento de César Mascetti y se mostró muy angustiada: "Me acabo de enterar de esta terrible noticia. Yo contaba que se conocieron con Mónica en casa". Fue entonces que se quebró en vivo.

Hace un tiempo la periodista habló sobre su dupla soñada: "Con Iván de Pineda. Me parece un pibe brillante, muy preparado, con muchísima ductilidad y podría hacer un programa de actualidad, sea noticiero o magazine tranquilamente". También habló de su carrera y se mostró muy feliz.

" Tiene que ver con algo que siempre deseé, anhelé y quise que suceda. Además, es como trabajar con amigos. Donde voy, me gusta armar equipo, que todos se sientan cómodos, se puedan lucir y pasemos un momento de diversión y alegría, con la información por supuesto, porque estamos en un canal de noticias. Pero trato de que sea algo ameno y agradable", confesó.