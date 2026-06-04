Murió Marita Monteleone: el emotivo homenaje de locutores argentinos hacia la histórica voz de los teléfonos

La partida de Marita Monteleone a sus 68 años dejó un vacío inmenso en los medios y en el corazón de los argentinos. Tras conocerse la triste noticia de su fallecimiento durante la mañana de este miércoles, la conmoción sacudió al mundo periodístico.

Sin embargo, más allá del impacto inicial, un gesto logró emocionar a todos: un sentido homenaje audiovisual protagonizado por reconocidos locutores de nuestro país para darle el último adiós a la eterna "voz de los teléfonos".

En el homenaje se puede distinguir a referentes indiscutidos de la locución nacional, encabezado por Mariano Chiesa junto a otros colegas, quienes decidieron organizarse para despedir a una figura clave de la profesión.

Resulta conmovedor que sean justamente aquellas voces que los argentinos escuchamos a diario en la radio y la televisión quienes hoy se unen para homenajear a la mujer que inmortalizó frases que ya son parte del ADN nacional, como " El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio " o "La característica marcada se encuentra temporalmente congestionada" .

Un final marcado por conflictos familiares

marita monteleone Marita Monteleone. Archivo MDZ

El adiós a la icónica locutora llega en el marco de un contexto personal sumamente delicado. Monteleone se encontraba internada atravesando un complejo problema de salud, pero a su cuadro médico se le sumaba un dramático frente íntimo. En sus últimos meses, la profesional enfrentó un duro conflicto con su hija, Malena de los Ríos, a quien acusaba de querer internarla en un geriátrico contra su voluntad y de intentar confiscarle sus bienes.

Pese a la amargura de sus últimos momentos, hoy el foco está puesto en honrar su trayectoria. Los restos de Marita Monteleone fueron velados desde las 18:30 del día miércoles hasta la medianoche en Casa Marchitto, ubicada en la emblemática avenida Corrientes.