Cómo piensa "castigar" Cande Ruggeri a su papá por contar en vivo que está embarazada

Ayer viernes se conoció una noticia trascendental acerca de la intimidad de Candela Ruggeri y fue su papá, Oscar, quien reveló sorpresivamente todo. Esto causó malestar a su hija, que prepara una dulce venganza para su padre.

Todo comenzó en el programa en el que Ruggeri participa en ESPN y por un momento se olvidó de la cámara y dijo: “Voy a ser abuelo. De Candela. No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”.

“Están contentos. Ahora, no sé si el domingo me festejan el Día del Padre. Pero sí, va a ser mamá, ya era hora, 30 años tiene, cómo demoran los pibes ahora”, dijo Ruggeri luego de su declaración inicial que cobró impacto en la farándula y, por supuesto, las redes sociales, tanto por parte de Candela como de los otros usuarios.

¿La respuesta de Candela Ruggeri en el programa LAM para el campeón del mundo con Argentina en 1986? Primero una respuesta a un tuit en el que comentó: “Lo voy a matar”.

Después le puso paños fríos pero sigue enfadada y contó su venganza: “Estoy muy feliz. Quería contarlo ya, pero siempre te dicen que hay que esperar a los tres meses y, obviamente, que quería esperar eso. Papá me llamó 20 veces y no lo atendí ni una vez. No sé si voy a festejar el Día del Padre, a ese nivel estoy”.

Candela, además, contó en el programa que cuando le dio la noticia a la familia, Oscar tuvo una reacción muy extraña: “Les dije bueno ‘hagamos una selfie’, puse el temporizador y cuando faltaba un segundo dije ‘¡estoy embarazada!’. Mi papá se corrió para atrás y lo miró a mi novio de una manera… no tiene desperdicio ese video que ya lo voy a compartir. Estamos felices”.

“Esto es un flash porque yo me siento muy bien, estoy siguiendo con mi vida súper normal porque el médico me dijo que siga con todo lo que venía haciendo, y es muy raro porque como me siento tan bien, todavía no siento que estoy embarazada”, siguió Candela en LAM.