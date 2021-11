La abuela de una famosa se anotó en Bienvenidos a Bordo a escondidas de su familia: “Alicia es la abuela de Cande… Ruggeri”

Sin dudas, ¡fue uno de los momentos menos esperados de la tele en esta semana! La abuela de Cande Ruggeri sorprendio´ a su familia en Bienvenidos a Bordo, el programa de Guido Kaczka, en la pantalla del Trece.

Cuando nadie se lo esperaba, Alicia Ceballos hizo rei´r a todos en los estudios del programa y la rompio´ en vivo. “¿No te lo puedo creer. Vos sos la abuela de Cande Ruggeri?”, quiso saber Guido. “Así es. Antes era la suegra de Oscar, pero las cosas cambian”, dijo la señora, con un humor contagioso.

Las abuelas son esas personas que siempre se ganan todos los elogios y el carin~o de la gente, pero esta señora rompió todos los moldes: la mujer desde el primer momento que aparecio´ frente a las ca´maras logro´ llegar a simpatizar con todos el pu´blico. ¿Y co´mo no? ¡Es una dulzura!

La presencia de la abuela marcó un pico de rating, tanto que el conductor dudo´ al verla y tuvo que preguntarle dos veces: "Alicia, ¿sos vos?". Risuen~a y dulce como se la conoce, la abuela de Cande solto´ entre risas… "Parece que si´".

En ese momento, Guido sin procesar el momento le pregunta si era la abuela de la rubia bomba que la rompe en redes, fue entonces que Alicia le dijo: "Antes era la suegra de Oscar Ruggeri, ahora para todos los muchachos soy la abuela de Candela".

Totalmente descolocado, Kaczka no sabi´a si se trataba de una invitacio´n que la produccio´n le habi´a hecho a la mujer o si realmente era una iniciativa propia de ella. Orgullosa del paso que habi´a dado, Ceballos confeso´ que ella se anoto´ sola con su celular y que lo hizo a escondidas de su familia ya que su nieta le insisti´a que no lo hiciera por cuestiones de salud debido al coronavirus.

"Candela no me dejaba venir. Cuando estaba el otro de los 500 mil pesos me deci´a ‘no, ahi´ hay mucha gente, por el contagio. Yo, calladita, me anote´ y aca´ estoy", relato´ con una sonrisa Alicia, quien se volvio´ a robar el corazo´n de todos con su simpati´a.

Asi´, con todas su ganas logro´ llevarse dos premios gracias a su victoria en los juegos. No fueron los 500 mil que ella soñaba, pero algo es algo, ¿no?

Cande habló fuera de cámara con Mdz de lo que sintió al verla a la señora en el estudio: “Es una genia. Siempre se manda de las suyas. Es muy divertida, y con esto de la pandemia nos habíamos asustados. Las peleas con mi papá son mortales. Dos personajes”, afirmó.

“La verdad es que al verla en casa nos reímos todos. Algo nos dimos cuenta, pero ella quiso y elegimos acompañarla en esta locura como se lo merece por todo el amor que nos dio en la vida”, terminó la rubia.