La dura definición de Eduardo Feinmann sobre la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Este miércoles, Eduardo Feinmann deslizó una dura definición sobre la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en pleno momento de un clima muy enrarecido en el Frente de Todos.

Las palabras de Feinmann llegan tras darse a conocer un nuevo cruce entre el kirchnerismo duro contra el Presidente. Tanto Sergio Berni como Andrés "Cuiervo" Larroque y la mismísima Cristina Kirchner; dejaron a la luz sus diferencias con Alberto Fernández.

Recordemos que esta mañana el ministro de Seguridad bonaerense disparó sin filtro: “El golpe se lo está haciendo Alberto a sí mismo. Creo que la torpeza que estamos viendo últimamente no es más que atentar contra sí mismo y contra su gobierno. Nada de lo que está pasando nos sorprende. Me parece que hay que sincerar una situación en la que el único perjudicado es el pueblo argentino. El Presidente perdió el respeto y gran parte de la credibilidad del pueblo argentino. Eso no se lo hizo ni Cristina ni Larroque, se lo hizo el propio presidente por su propia torpeza, caprichos y miserias en su afán de seguir perpetuando en un lugar que sabe que no tiene autonomía”.

Por su parte, Eduardo Feinmann aseguró en su programa radial que el exembajador Diego Guelar “dice que está recibiendo llamados de otros países para preguntarle cuál es la situación del país”. “Para mí es una tragedia”, sentenció el conductor.

En tanto que Aníbal Fernández salió a defender a Alberto Fernández al decir: “Si en el medio aparece alguien (Larroque) y agravia al Presidente, y su sector no dice nada, ni su propia conducción dice nada, entonces uno tiene que inferir que su objetivo es inconfesable. Al Presidente no lo va a apretar una declaración estúpida”.

De todo este embrollo, Feinmann sentenció: “Lo que está pasando es tremendo, para mí hay un golpe de Estado. Y prepárense para el viernes, cuando le hagan una distinción honoris causa a la vicepresidenta en la Universidad del Chaco Austral”.