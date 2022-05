Eduardo Feinmann celebró el juicio que le ganó a Cristina Fernández de Kirchner

Luego de que la Justicia ratificara en segunda instancia un fallo judicial a su favor, el periodista Eduardo Feinmann se refirió a Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que nunca tuvo "ánimo injuriante" hacia la vicepresidenta. Además apuntó contra el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, al minimizar su rol dentro del Frente de Todos.

Cristina Fernández de Kirchner demandó a Eduardo Feinmann en 2016, cuando el periodista dijo en el programa Animales Sueltos (América TV) que la vicepresidenta era una "cretina" y una "coimera". Tras varias audiencias de conciliación y el inicio del juicio, en septiembre pasado la Justicia falló contra la dirigente kirchnerista y ratificó el derecho de Feinmann a expresarse libremente. La decisión quedó ratificada el pasado viernes mediante una segunda sentencia.

"Aquí lo que estaba en juego eran las libertades democráticas y el fallo le viene bien a todo el periodismo argentino. Es todo un precedente. Lo que llamaríamos un leading case. Se trata de la opinión de un periodista. Yo no le estaba imputando un delito a la señorita", explicó Feinmann en declaraciones al canal LN+.

En ese sentido, el conductor manifestó que no quiso injuriar a la vicepresidenta y que él hablaba en el marco de las causas judiciales que la investigan. "Le estaba diciendo 'necia' cuando le dije 'cretina' y 'aquel que recibe una coima' cuando le dije 'coimera'. No quería ofenderla y tampoco tenía interés alguno en hacerlo", detalló.

"Ella quería una compensación económica. Quería que le pidiera disculpas y de rodillas. Y yo creí que no tenía que hacerlo", comentó respecto a las demandas de Cristina Kirchner y sus abogados en las audiencias.

Por otro lado, Feinmann se refirió sobre las principales causas que tienen a la vicepresidenta como principal imputada y aseveró que "la que más le preocupa es la asociada a la Obra Pública", ya que "tiene miedo por sus hijos: Máximo Kirchner tiene fueros para defenderse en esta causa, pero Florencia no. Tiene miedo de que vaya presa".

En cuanto a Máximo Kirchner, el periodista lo acusó de "no haber laburado un solo día de su vida" y dudó de su relevancia: "No le interesa a nadie. No va a llegar nunca a ser votado para altos cargos. Tiene un 70% de imagen negativa".