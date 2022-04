Verónica Llinás arremetió contra Eduardo Feinmann y Jonatan Viale con filosos mensajes

Verónica Llinás arremetió a través de una serie de filosos mensajes en Twitter contra Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, por un posteo que los periodistas le atribuyeron a la actriz y que en realidad no le pertenecía.

Feinmann y Viale analizaron la polémica desatada por la protesta con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), en la que trabajadores pidieron la renuncia de su presidente, Luis Puenzo. Entre otros referentes del espectáculo, Llinás pidió que el cine independiente no desaparezca y quedó envuelta en una fuerte polémica.

Durante el pase entre los programas de Jonatan Viale y Eduardo Feinmann en La Nación+, los conductors ironizaron sobre el pedido de Verónica Llinás. En ese momento, compartieron un supuesto tuit de la actriz que decía: "Después de 4 años de hambruna neoliberal al fin podemos volver a un cine clasista, combativa, antifacho y contracultural. Gracias, Alberto".

A través de su cuenta de Twitter, la artista se encargó de aclarar: "Estimados @edufeiok y @JonatanViale: tengo entendido que en el pase de sus programas dieron por verdadero un tuit que se me atribuye. El tuit en cuestión es un fake. No expresa mi pensamiento ni corresponde (en su tono desaforado, en su poco rigor gramático y ortográfico a la manera en que elijo expresarme habitualmente)".

Luego Llinás agregó: "Contrariamente a lo que allí se sugiere, nunca he demostrado militancia partidaria. Ni kirchnerista ni de ningún otro partido. Es por eso que no podrán encontrarme en ningún spot, acto de campaña de ningún tipo, ni encontrarán en mis notas ni en mis tweets expresión alguna en ese sentido, salvo en uno, esperanzada- acaso ingenuamente- por un discurso de Alberto donde habló de la IVE, causa con la cual me comprometí (y que ha sido mal interpretado)".

En un tono marcadamente crítico contra Eduardo Feinmann y Jonathan Viale, Verónica Llinás siguió: "Entiendo que en estos días álgidos de la política, no haya tiempo para chequear debidamente la información, pero les pido, en nombre del buen periodismo, que lo hagan. Relacionarme con el kirchnerismo solo por haber hecho humor contra el gobierno de Macri es una visión demasiado simplista para periodistas con la responsabilidad que recae sobre ustedes".

Finalmente, la actriz concluyó contundente: "Su descuido informativo ha suscitado una catarata de expresiones cargadas de odio que lejos está de fomentar debate alguno. La cuestión de los subsidios a la cultura en una situación de crisis es delicado y debe ser debatido más allá de consignas demagógicas. No colabora, a mi criterio, que periodistas con el grado de visibilidad de ustedes, se deshagan del tema en tono desdeñoso y burlón y lo reduzcan a la intrascendente cuestión de mi ser o no ser kirchnerista".