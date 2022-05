El kirchnerismo pone en jaque a Alberto Fernández: "El Gobierno es nuestro"

Andrés "Cuervo" Larroque, referente de La Cámpora e integrante del Gobierno de Axel Kicillof en Buenos Aires, cargó nuevamente contra el presidente Alberto Fernández y su Gabinete, principalmente contra Martín Guzmán (Economía) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo). Luego de un extenso descargo, fue tajante: "El Gobierno es nuestro".

"Vengo diciendo bastantes cosas que tienen que ver con sincerar una situación que es compleja, que no nos agrada. Han pasado dos años de Gobierno, hicimos infinidad de planteos en privado, pero nunca hubo ámbitos institucionales del frente, pero traspasados esos límites no queda otra alternativa que iniciar el debate sobre el modelo de país que queremos", comenzó diciendo en diálogo con Urbana Play.

Luego, y ya en un tono más duro, consideró que "se adulteró el contrato electoral, porque si bien Alberto todos sabemos desde siempre que expresa una mirada moderada, no llegó a la presidencia a través de esa mirada, si no que inclusive en la propia campaña sus planteos fueron otros, que tenían que ver con la mirada que siempre tuvimos nosotros y centralmente Cristina Fernández de Kirchner".

"Desde ya y por supuesto que creemos que el que traiciona el contrato electoral es Alberto Fernández. El que fuerza la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina es el presidente, sin ningún tipo de duda", agregó.

Consultado sobre las divisiones dentro de la coalición de Gobierno, el "Cuervo" fue tajante: "Las cosas tienen un nombre. Si a vos alguien te propone para ser presidente y después vos entendés que tenés que constituir un proyecto autónomo y te cortás solo, por lo menos traé resultados. Alberto tiene la posibilidad de modificar esta situación, pero primero debería institucionalizar el Frente de Todos, porque hay decisiones que se toman de manera unilateral, como lo del Fondo".

Apuntando directamente contra el jefe de Estado, dijo que cuando los convocó "siempre respondieron" y brindó un ejemplo: "Acompañamos el 17 de noviembre y de repente el presidente convocó a unas PASO, de buenas a primeras. Veníamos de una derrota, que si bien tuvo una remontada heroica en la provincia de Buenos Aires, fue una derrota catastrófica a nivel nacional, y la lectura fue que fue un triunfo. Se sacan malas conclusiones y se hacen malos análisis".

"Nadie está haciendo albertismo, están todos especulando con la propia, haciéndole un gran daño al país, al peronismo y al Frente de Todos. Y acá hay muchos que vienen por el peronismo", lanzó el secretario general de La Cámpora.

Acerca del futuro de la coalición y del Frente de Todos, Larroque dijo que apuestan al "nosotros", pero "sobre la base de la discusión frontal". "Creo que hay que decirse las cosas de frente y actuar luego en consecuencia. Prefiero eso a la hipocresía de decir que estamos todos bien".

Sobre la posible salida del kirchnerismo del Gobierno, expresó: "Nosotros constituimos esta fuerza política y lo convocamos a Alberto. Nosotros no nos tenemos que ir. La gente votó a Alberto y a Cristina sobre la base obviamente de una intención de voto mayoritaria hacia Cristina. Nosotros respetamos eso, pero tampoco es que Alberto se va a llevar al Gobierno a la mesita de luz".

Antes de finalizar las críticas al presidente y al Gabinete, Larroque fue consultado por la continuidad de los funcionarios kirchneristas que actualmente forman parte, confirmó que seguirán en funciones y cerró: "El Gobierno es nuestro. Somos parte del Frente y tenemos la posibilidad de gobernar. A nosotros no nos convocaron después de ganar como a Guzmán, nosotros dimos la pelea".

Más críticas a Guzmán y a la economía

"Hoy prima una mirada que motorizan Guzmán, Kulfas e inclusive Moroni, que tiene que ver con una política económica sesgada, que no fomenta todas las actividades, complementada con una pérdida del poder adquisitivo. Eso no es la solución. Hay otro problema que tiene que ver con una cuestión pragmática, de que cuando se aplican esos modelos en otros países, el costo se compensa con reservas en el Banco Central, y acá no está pasando eso", añadió uno de los políticos más cercanos a Máximo Kirchner.

En uno de los pasajes más duros de la entrevista, afirmó que el país "venía con superávit comercial" y que terminó "de rodillas en un acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional) porque no tenía para pagar los vencimientos de enero".

"Este tipo de acuerdo restringe la soberanía en medio de una situación mundial muy compleja. El acuerdo ya es obsoleto porque la coyuntura se mueve demasiado rápido. Cuando pensemos en el Fondo, no pensemos solo en economía, si no también en geopolítica y en la idea de tener a Argentina controlada, con las consecuencias sociales que eso implica, por supuesto", lanzó Larroque.