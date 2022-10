Marcelo Polino no se quedó callado y cuestionó a América TV

En los últimos días, Marcela Tauro quedó en el centro de todas las miradas luego de un fuerte altercado que tuvo con Florencia de la V. Todo ocurrió cuando, al aire, la conductora de Intrusos, expresó: "¡Momento, momento, momento! ¡Por favor! ¡Que acá hay una conductora y estoy hablando! Hoy parece que no estuviera. Parece que no estuviera, es una cosa de locos. Me encanta". Mientras, sacudía los brazos y golpeaba la mesa.

Se supo, que en el corte la panelista la increpó. "Es la última vez que al aire me callás así”, le indicó Marcela a Florencia. Luego, no volvió a hablar más durante la emisión del programa.

Al día siguiente, la conductora salió a pedirle disculpas a sus panelistas. "En primer lugar, le quiero pedir disculpas a mi compañera Nancy Duré, y a mi compañera Marcela Tauro. En el fragor del vivo, yo tengo una cucaracha donde me van diciendo por dónde llevar el programa. Tal vez uno tiene ciertos modos que no manejé ayer y les quiero pedir disculpas a las dos", manifestó de la V.

Florencia de la V y Marcela Tauro

Mucho se habló sobre lo que ocurrió y uno de los que opinó fue Marcelo Polino, amigo íntimo de Tauro. El comunicador cuestionó a América TV en su programa radial. ¿Qué dijo? "Acá hay un tema, cuando Tauro condujo Intrusos, como reemplazo, después de tantos años todos fueron a abrazarla y aplaudirla...", comenzó diciendo.

Y agregó: "Yo digo, si la quieren tanto ¿Por qué no le dan un espacio propio los fines de semana? ¡Tauro se merece su propio programa! ¡Le han dado lugar a cada persona que no podía hilar dos frases! ¡Casi doy nombres! Pero repito, Tauro merece su propio programa".