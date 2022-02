Marcelo Polino disparó filoso contra el nuevo reality de Pampita

Eltrece renueva su programación y, en la búsqueda de mejorar sus números de rating, estrenará El Hotel de los Famosos. Se trata de un reality que contará con la conducción de Pampita y en el que se podrá ver a un grupo de famosos pasar unas soñadas vacaciones. Si bien tendrán a su alcance puro lujo y confort, el lugar en el que se hospedan no tiene empleados, por lo cual, entre los participantes deberán determinar quiénes serán los huéspedes y quiénes los trabajadores.

El Hotel de los Famosos se estrenará el mes que viene en eltrece

¿Cómo lo harán? A través de desafíos. Cada semana se establecerán equipos que se enfrentarán en diversas pruebas y el resultado determinará qué tareas deberán realizar. Los participantes serán: Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galvan, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez y Melody Luz.

Mucho se ha hablado sobre el nuevo programa que lanzará en marzo el canal del solcito y uno de los que opinó sin filtro sobre el ciclo fue Marcelo Polino. En su programa radial hizo un repaso de lo que se podrá ver delante de las cámaras y expresó: "Vamos a hablar con (José María) Muscari que va a ser una especie de coach de los famosos. Espero que le paguen bien porque va a tener que atender la cabeza de gente que está medio loca".

"La verdad podrían haber hecho un casting con gente más conocida, Silvina Luna es la que está más arriba", disparó filoso. "Yo hablé con ella cuando estuvo en ‘Flor de Equipo’ y le pregunté si se quedaba todo el año y me dijo que no porque había cerrado con el Hotel de los famosos. Me contó lo que va a ganar y era como para ya estar esperando con la valija que abra", agregó.