Marcelo Polino se negó a revelar un polémico dato para no herir susceptibilidades ni egos

Si bien era mucha la expectativa de decenas de artistas con respecto a lo que iba a ocurrir este año en las principales plazas teatrales del país, lo cierto es que lejos está la realidad de lo que se anhelaba. Fueron muchos los que armaron las valijas y se trasladaron hasta Mar del Plata y Villa Carlos Paz con su arte. Además, hubo quienes optaron por apostar a Capital Federal y continuaron haciendo funciones en calle Corrientes.

Todo indica que los números no acompañan y hay quienes no la están pasando para nada bien. No es la primera vez que Marcelo Polino habla acerca del tema en su programa radial y ahora, optó por no revelar un polémico dato para evitar dañar a primeras figuras.

"La verdad es que la temporada fue muy floja", comenzó diciendo al aire. "En Mar del Plata estuvo muy polarizado por las obras de Nico Vázquez, Martín Bossi y Fátima Flores…yo no lo quiero decir, no quiero dar el número para no herir susceptibilidades ni egos, pero fue una temporada que naufragó", continuó.

Sobre lo que ocurre en el centro del país, señaló: "En Carlos Paz, a la cabeza está Flavio Mendoza, después Pedro Alfonso…y el resto yo no sé si quiera si van a a poder pagar las casas. Se hacen funciones con treinta o cuarenta personas. Igual me decían que los alquileres los van a mantener todo febrero, aunque pierdan casi el sesenta por ciento de lo que invirtieron".

Acerca de los posibles motivos de los bajos números, indicó: "Lo qué pasa que además del problema económico, que resulta muy costoso para una familia ir al teatro, también está el miedo al covid. Porque Aníbal Pachano que está haciendo a la gorra, hay días que también tiene poca gente".

Marcelo Polino

Para darle un cierre a su análisis, expresó: "A mí me parece que lo que diferenciaba a Argentina de otros países era la cantidad de obras que ofrecía. Creo que si sigue así va a ser como el resto y tendrá menos, porque incluso si uno va a Madrid, hay tres o cuatro cosas".