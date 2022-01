Marcelo Polino reveló la durísima situación que viven hoy primerísimas figuras

Luego de una larga espera, muchos artistas armaron las valijas y viajaron hasta Mar del Plata y Villa Carlos Paz con su arte. Además, hubo quienes decidieron apostar a Capital Federal y continuaron haciendo funciones en calle Corrientes. De esta manera, las plazas teatrales se llenaron de una variada e interesante oferta de espectáculos.

Sin embargo, al parecer, los números no acompañan y hay quienes no la están pasando para nada bien. Fue Marcelo Polino quien, en su programa radial, reveló la durísima situación que atraviesan muchos artistas.

Marcelo Polino

"La verdad es que tenemos una temporada teatral muy magra, está tremendo", comenzó diciendo el periodista y agregó: "Yo por una cuestión de respeto no voy a dar cifras exactas, pero hay primerísimas figuras que están trabajando con catorce entradas vendidas".

Y continuó: "Lo qué pasó es que se polarizó mucho, hay algunos a los que les va muy bien…y el resto no. Yo el otro día fui a una función de prensa, y la verdad es que todavía no había estado con tanta gente junta, y muchos se me venían encima. Yo pensé que la gente en masa era más responsable, la verdad me sentí mal".

Nazarena Vélez

Una de las que desistió este año en realizar temporada teatral en La Feliz fue Nazarena Vélez por los altísimos costos de producción que le implicaba. "Tenía muchas ganas de llevar la obra a Mar del Plata [Trepadores]. Los alquileres están imposibles. Para los departamentos, para que te des una idea, por dos meses, de dos ambientes, me pidieron un millón doscientos mil", reveló poco tiempo atrás en una entrevista.