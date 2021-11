Flor de la V se animó a hablar de su experiencia con Diego Maradona y se quebró en vivo

Este jueves se cumplió un año del tristísimo día que Diego Maradona partió de este mundo. No hubo quien no recordara al astro del fútbol argentino con diversos homenajes y en los medios, muchos hablaron de sus experiencias con él. Una de las que se animó a contar un recuerdo muy personal con El Diez fue Florencia de la V. La capocómica abrió su corazón delante de las cámaras de América TV y no pudo evitar quebrarse en vivo.

"Al escuchar los diferentes homenajes que se hicieron, a mí Maradona me produce profundas contradicciones, a nivel personal. No sólo por esto que dicen, que es un ídolo indiscutible que nos ha dejado en la memoria momentos inolvidables, a millones de argentinos. Pero lo interesante de Diego fue la postura política que tuvo siempre, a favor del pueblo", comenzó diciendo en el programa que conduce Karina Mazzocco.

Y continuó: "Fue una persona que se proclamó ante el Vaticano, que defendió a los jubilados cuando nadie lo hacía, entonces me parece que tiene diferentes cosas, al margen de lo profesional, que son para destacar".

Visiblemente emocionada, contó: "A mí me une a él una historia personal muy fuerte. Me cuesta, a veces, poder contarlo… Yo era una mariquita de diez años cuando fue lo del mundial 86, y yo veía a ese ídolo en la televisión hacer esas maravillas con la pelota".

Diego Maradona

"Muchos años después, cuando a mí me dieron el DNI, la primera persona que me llamó fue él, y a mí me es inevitable meterme en ese momento tan emotivo de mi vida. ¡No me puedo olvidar de ese gesto! Él estaba en otro país y se tomó el tiempo para llamarme y felicitarme. Es algo que no voy a olvidar nunca", concluyó.