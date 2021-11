Tras los dichos de Mavys Álvarez, Yanina Latorre disparó contra las hijas de Diego Maradona

Pocos días atrás, se conoció el estremecedor relato de Mavys Álvarez, la novia que Diego Maradona tuvo en Cuba. La mujer llegó al país para declarar en los tribunales de Comodoro Py en la causa por supuesta "trata de personas" por parte del entorno del astro del fútbol argentino.

Así fue la llegada de Mavys Álvarez a Comodoro Py

Además, brindó una entrevista exclusiva a Infobae en la que contó terribles detalles de lo que vivió al lado de El Diez. "Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó", señaló.

Ahora, tras el gran revuelo que los dichos de la mujer, que siendo menor habría sufrido abusos, Yanina Latorre salió a hablar y disparó contra Dalma y Gianinna Maradona. "Las hijas de él salen a atacar a todo el mundo", comenzó diciendo en el programa radial que comparte con Marcelo Polino y Amalia Granata.

Y continuó: "No se dan cuenta que su padre habría abusado de niñas ¡Es un horror! Si yo me entero algo así de mi mamá o mi papá, me daría mucha vergüenza defenderlos públicamente".

Dalma, Gianinna y Diego Maradona

Además, con respecto a las críticas de la novia de Daniel Osvaldo a Nicki Nicole y Duki, que les dijo que hablaran de Diego cuando pudieran cantar sin auto-tune, señaló: "No tiene razón ¿Quién sos vos, qué hacés? Gianinna está donde está por ser la hija de quién es. Yo las quiero, también a Claudia, pero se les va la mano, tienen que entender que tenían un padre muy complicado con un montón de denuncias, y la gente puede no estar de acuerdo con él. Punto”.