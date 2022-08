Qué pasó con el rating de América TV en la última emisión de La Noche del Domingo

Pocas semanas atrás, La Noche del Domingo, el clásico del entretenimiento creado por Gerardo Sofovich, regresó a la pantalla chica. Es Mariano Iúdica quien tomó la posta y se encuentra a la cabeza del ciclo que ahora sale por América TV. Desde su debut, en 1987, el programa pasó por distintas señales televisivas: la primera fue Canal 13.

En esta edición 2022, como era de esperar, están los clásicos juegos como el Jenga y el corte de la manzana. También, se suman nuevos y los participantes pueden ganarse un auto eléctrico, motos, equipos de audios, muebles para el hogar y miles de pesos en efectivo.

En su última emisión, el conductor contó con la presencia de varios invitados. Uno de ellos fue Martín Salwe, el finalista de El Hotel de los Famosos. Un divertido momento se vivió cuando el locutor se enfrentó a Ailén Bechara en un ida y vuelta de preguntas y respuestas y, tras hacer trampa y quedar en evidencia, no le quedó otra que reconocer lo que hizo frente a las cámaras.

Martín Salwe y Ailén Bechara se enfrentaron en La Noche del Domingo

Sucedió que el mediático apretó el botón antes que su contrincante. "No sé si hay una cámara donde se vean los colores, pero 'hazte la fama y échate a dormir'. Eso me decía mi papá cuando iba al colegio y le decía 'esas anotaciones no son mías'", expresó Iúdica.

Además, en el programa que se vio anoche, Pamela David y Celina Rucci se consagraron en el famoso Jenga y se llevaron $130.000.

¿Y el rating? Otra vez, el ciclo no logró cautivar a la audiencia y logró bajos números. En su última emisión, La Noche de Domingo, por América TV, tuvo un pico de 1,3 puntos.