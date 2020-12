Sin recurrir al bótox: Jennifer López revela su fórmula mágica para verse siempre joven y radiante

La actriz y cantante, Jennifer López, durante los últimos días se ha mantenido muy activa y ha sido el foco de muchas noticias, luego de omitir su ropa para el lanzamiento de su sencillo titulado "In The Morning", un material que dejó en evidencia que los años no transcurren en ella.

Lo que sorprende a todos sus seguidores es que su piel no refleja ningún signo de envejecimiento, pues a sus 51 años no ha recurrido al uso del bótox ni una sola vez, un método de rejuvenecimiento muy común entre grandes celebridades para postergar las líneas de expresión.

La diva del Bronx en una reciente entrevista para la revista Elle, expresó que en varias oportunidades le han ofrecido el uso del bótox, pero ella se ha negado, hasta los momentos se encuentra satisfecha de sus resultados naturales.

La ex esposa de Mar Anthony comentó que cuando tenía 20 años, acudió al dermatólogo y él mismo le sugería tomar bótox para reducir algunas líneas de expresión que se encontraban en su frente, pero ella decidió no recurrir a la toxina botulínica.

Esta entrevista trajo consigo una serie de interrogantes, en la cual destaca ¿Cuál es su secreto para mantenerse joven y radiante? Por su parte, JLo señaló que para mantener su rostro joven y radiante, lo único que hace es cuidarlo como cualquier otra persona puede hacerlo.

La intérprete del tema "El anillo" comentó que nunca sale sin utilizar protector solar, además procura dormir al menos las 8 horas diarias recomendadas y que acompaña su rutina de embellecimiento con una dieta que no permite la cafeína, el alcohol y menos el azúcar.