La chilena que transformó su pasión en un modo de vida

En esta sección de MDZ Femme, GUAPAS, destacamos a mujeres simples, como cualquiera de nosotras, que tienen algo para contar. Seguramente este también sea tu caso. Lo que busca el segmento es inspirarnos a hacer, no importa en qué lugar estemos.

En la entrevista anterior, te presentamos a Julieta Romero, ingeniera nuclear y artista que trabaja en una organización internacional y actualmente está viviendo en París, Francia. Hoy te traemos a Ignacia Uribe, periodista y activista vegana que lucha por los derechos de los animales y promueve una alimentación sana y sustentable.

Ignacia Uribe creó hace ya 10 años la Fundación Vegetarianos Hoy. Recientemente, la organización festejó su aniversario y en él la activista habló sobre sus logros y objetivos a futuro. Uribe se expresa con ánimos y esperanza de que cada vez más personas comprendan el dolor por el que pasan los animales que están en este ciclo y decidan convertirse al vegetarianismo o veganismo. Conozcamos a esta mujer que dejó todo para volcarse en una organización que ya lleva una década creciendo.

¿Cuándo empezó tu amor y respeto por los animales?

Yo crecí fuera de Santiago, de la capital. Entonces, a diferencia de la mayoría de los niños, tuve la oportunidad de ver animales desde muy chica y creo que eso me marcó: haber vivido en el campo, ver cómo son los animales más allá de los dibujos (...).

Al vivir en el campo uno cuando está comiéndose un pollo, por ejemplo, dice: "He visto un pollo antes, sé lo que es un pollo"; y cuestionarse, "quizá no debería estármelo comiendo". La gente que creció en la ciudad probablemente nunca vio un pollo y solamente conoce el que se come, entonces creo que desde muy temprana edad hice esa separación.

¿Cómo decidiste ser vegana?

Tuve un cerdito de mascota, entonces también eso me hizo como cuestionarme muchas cosas y al mismo tiempo dejé de comer todo lo que era de cerdo. (...) Más adolescente, estaba metida en esa onda punk y underground y ya tenía varios amigos que eran vegetarianos y un par veganos.

Después, hubo un momento en que hice un viaje en las vacaciones de invierno a Alemania por un mes y ese país estaba totalmente desarrollado en cuanto a abastecimiento de cosas vegetarianas y veganas. En Chile era impensable, mi mamá me decía: “Te haces vegetariana como tus amigos y te mato”. [Risas]

Me estabas contando de Alemania, ¿fue como un despertar?

El primer día llegué y había como un asado de bienvenida y de repente miro en la parrilla y me dicen 'acá están las hamburguesas vegetarianas y acá están las de carne'. Y como que vi esto, que era impensado para mí, y dije: "Yo soy vegetariana". Al final me di cuenta de que eso me simplifica mucho las cosas y pasé todo ese mes diciendo 'soy vegetariana' y cuando volví a Chile dije "nunca más como carne".

¿Cómo continuaste tu vida con este cambio?

Estudié Periodismo en la Universidad Católica de Chile y durante todo ese tiempo tuve muchos amigos que fueron vegetarianos, pero que duraban un año, dos o tres. O sea, yo era la única constante desde el colegio. (...) Aparte de mi trabajo como periodista pensé que quería hacer algo con el tema vegetariano o vegano y ahí empecé a entrevistar a mis amigos sobre por qué habían dejado de ser vegetarianos o veganos y me di cuenta de que en general era porque le faltaba información.

Entonces, así nació la organización...

Entonces decidí hacer lo que sabía, que era un medio digital enfocado en informar sobre todo el tema vegetariano y vegano en Chile. Ese medio se lanzó en junio del 2012, o sea, justo ahora cumplimos 10 años. Rápidamente, como faltaba también tanto por hacer, comenzamos a armar, por ejemplo, la campaña Lunes sin carne porque nadie la estaba haciendo en Chile y ahí derivamos en esto de ser una organización reconocida sin fines de lucro. Ignacia Uribe junto con el equipo argentino de Fundación Vegetarianos Hoy en el aniversario por los 10 años.

¿Qué busca la gente que se acercaba a la organización?

Yo había armado un grupo en Facebook que se llamaba "Vegetarianos y veganos en Chile" y ya tenía mucha gente -y en ese mismo grupo- todo el tiempo se repetían las mismas preguntas, entonces con este medio también buscamos que todas estas respuestas estuvieran alojadas en un solo lugar. (...) Entonces yo hacía noticias, otro hacía recetas, otra chica contaba cómo era estar embarazada siendo vegana. Así hicimos como un grupo más o menos de 10 colaboradores y era súper organizado.

De este modo comenzó el blog, ¿qué dificultades tuvieron?

Yo creo que el 100% es profesionalizar el trabajo, o sea, hay una brecha ahí entre las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en base a voluntarios -que nosotros lo fuimos por mucho tiempo-. Pero yo estaba en mi trabajo editando una revista [Cosmopolitan Chile] y de repente decía "en este mismo momento, mientras yo veo páginas de moda, hay millones de animales que están muriendo, sufriendo. Y yo no estoy haciendo nada".

Entonces, supe que si sólo le dedicaba mi tiempo libre no lo iba a lograr. Entonces, al final lo deje todo y me lancé al agua.

¿Alguna vez te hicieron algún comentario ofensivo por tus principios?

Yo uso muchos peludos falsos, obviamente de piel sintética. Durante años he recibido comentarios de gente que me dice "por qué usas eso si es de animal, entonces no comas hamburguesas porque generalmente las hamburguesas son de carne"'. Ya, claro, los abrigos eran de piel antes, pero no por eso vas a dejar de usar abrigos peludos. O sea, siento que hoy en día existen reemplazos para todo, el tema no es como quitar cosas de tu estilo de vida y cosas que te gusten, sino buscar el reemplazo Que sea amigable con los animales y con el medio ambiente. Ahí está la clave.

¿Qué le dirías a alguien que todavía está dando el paso para ser vegetariano o vegano?

Creo que todos pasamos por ese momento que no estás seguro, segura o segure. Pero nadie nació vegano y si todos lo lograron, entonces se puede. No es necesario ser como tan “purista”, eso creo yo, hay que aceptar a gente que de repente va un día donde su abuelita y se come el huevo revuelto porque no le puede decir que no. Creo que al final, muchas veces los enemigos del veganismo somos los propios veganos diciéndole "no eres vegano porque comiste esa galleta que tenía un 0,5% de leche".

Al final es como hacer un deporte, o sea, no es una religión. Si deja de correr uno o tres días del año, no por eso va a dejar de considerarse deportista o corredor, creo que con el veganismo deberíamos ser más flexibles también.