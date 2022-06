La joven empresaria catamarqueña, exitosa e influencer

En esta sección de MDZ Femme, GUAPAS, destacamos a mujeres simples, como cualquiera de nosotras, que tienen algo para contar. Seguramente este también sea tu caso. Lo que busca este segmento es inspirarnos a hacer, no importa en qué lugar estemos. En la entrevista anterior, te presentamos a Nadia Haron, farmacéutica y chef española que eligió mudarse a Mendoza, iniciar su emprendimiento y aventurarse en el mundo de la gastronomía. Hoy te traemos a Florencia Sosa, empresaria catamarqueña, fashion blogger y activista por los derechos de las mujeres.

Esta empresaria tiene sólo 30 años pero tanta experiencia y capacidad que parece que llevara décadas en el rubro. Florencia Sosa, conocida en redes como @florsosadd, es Gerente General de un Grupo de Empresas que comprende ECA -Servicio de emergencias médicas y Prepaga- Minerva Farmacias, Tarjeta de Beneficios E Card y Axion Catamarca. La joven enfocada en la constante mejoría nos confiesa todos sus secretos y pasos a futuro.

Se recibió en Administración y Contadora, luego realizó distintos posgrados y masters, en Argentina y en el exterior. Asumió hace unos 4 años el mando de las empresas familiares y, como si esto fuera poco, combina ese arduo trabajo con su faceta como influencer, destacándose como una it girl.

En sus redes, comparte la pasión por la moda y los viajes, que realiza para conocer otras culturas y aprender distintas formas de vivir. ¡Y lo comunica tan bien que quienes la siguen recorren cada lugar como si estuvieran junto a ella!

Pero no siempre pensó que así sería su futuro.

Florencia Sosa en su viaje por Turquía. Foto: Florsosadd Instagram

Éxitos y dolores que la marcaron

Sosa se graduó del colegio secundario en Kearsarge High School, New Hampshire, Estados Unidos, y decidió volver a la Argentina en 2010 para estudiar Medicina en la Universidad Católica de Córdoba. En ese mismo año su padre fue diagnosticado con mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta a las células madre de la médula ósea. La joven decidió por entonces dejar la facultad y pasar tiempo con él.

"Acompañe a mi papá en su proceso, lo cual siento que te forja y te da como una tranquilidad para entender también lo que es la muerte, entender la vida, entender lo que es acompañar a alguien enfermo. Creo que eso me dio mucha fortaleza a mí como persona para después transitar el camino que me tocó", cuenta en diálogo con MDZ Femme.

Tiempo después, decidió retomar los estudios pero se cambió a las finanzas. A la vez, tomaron la decisión de irse a vivir a Estados Unidos, buscando una mejor atención médica para su padre, quien finalmente falleció en 2018.

Flor, hija única del matrimonio, quedó con todo el legado en sus manos y decidió afrontarlo y ponerse al hombro la empresa familiar. De la noche a la mañana, debió asumir su papel de mujer empresaria... tenía sólo 25 años. Sosa se recibió en el 2016 en Argentina. Foto: Florsosadd Instagram

"Empecé a elaborar lo que era este nuevo papel, que para mí era re difícil porque no solo se me moría mi papá, sino que se me moría el jefe de un grupo de compañías que trabajaba como una empresa familiar. Entonces, todos los empleados estaban como en crisis y perdidos. Tenía el desafío de encontrar mi lugar y el de la gente que estaba a mi cargo. Era una crisis total", recuerda Sosa.

Así fue como de a poco empezó a conocer al personal y decidió poner su sello en la empresa. Sosa quería despegarse del papel de "heredera" y poner su propia impronta, por lo que comenzó con su proyecto de "mujeres líderes". Esto se trataba de formar y, sobretodo, empoderar mujeres para ocupar puestos jerárquicos dentro de la empresa. Actualmente, toda su mesa de trabajo "chica" está formada por féminas.

Otra de las innovaciones dentro de la compañía fue la incorporación del primer robot del país en una farmacia, para evitar así el contacto humano durante la pandemia de Covid-19. También inauguraron la primera farmacia inclusiva del mundo.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos?

"El ser del interior, ser mujer y ser joven. Esa fue mi mayor debilidad , pero lo tomé como un desafío y fue como que salí a pelear todos los días para que la gente me crea, porque en cualquier reunión en Capital, por ejemplo, me veían como una catamarqueña de 25 años, mujer, soltera, era como que no tenía validez. Todo eso fue como una pelea constante tanto interna como externa para que mi palabra sea tomada en cuenta", confiesa Sosa. En las redes encontró su lugar para hablar y mostrarse tal cual es. Foto: Florsosadd Instagram

Recuerda que los comienzos fueron duros, debió forjar una imagen en la que se sintiera cómoda y fuese a la vez auténtica y respetada. Cuenta que fue a terapia y puedo congeniar a la Florencia que es hoy día, la empresaria y jefa, la instagramer amante de la moda y una mujer que buscar liderar y fomentar el desarrollo en la región.

Fundación Emilio Sosa

A través de las redes descubrió que habían cientos de mujeres emprendedoras y creó la Fundación Emilio Sosa, en honor a su padre. El proyecto "Ayudanos a ayudar" tiene como fin capacitar a mujeres líderes -ya sea de su casa, de un comedor, de una empresa, lo que fuese- y darles las herramientas para que puedan seguir creciendo y ayudando a más personas.

Enseñan talleres de oficio, próximamente realizarán una feria para vender los productos que las mujeres hacen, también realizaron una carrera a beneficio y tienen programas para ayudar a personas trans y chicos jóvenes que no encuentran su lugar, para contagiar confianza y autoestima.

Hablando de los derechos de la mujer, la joven catamarqueña contó que no se considera feminista pero sí cree en los proyectos y metas. Cuenta que se une a las marchas y usa su voz cuando coincide con un objetivo, pero eso no significa que lleve una bandera en particular ni tampoco que se sienta representada al 100% por un partido político.

Hablando de política...

Sosa ha recibido propuestas de sectores políticos para ocupar algún puesto dirigencial, pero cree que aún le falta "un poco de experiencia". "Sí me gustaría porque lamentablemente siento que para hacer esos cambios trascendentales que a mí me gustaría es necesario estar involucrado en la política no sólo desde el sector privado, como lo hago hoy ,sino también desde el público", cuenta la empresaria.

De todos modos, no descarta la idea de unirse a la política dentro de algunos años, cuando se sienta fuerte y lista para asumir un compromiso con la comunidad. Reconoce que es un trabajo muy noble y requiere dedicación total, para lo que aún no se considerada preparada.

¿Cuáles son las claves del éxito?

Sosa afirma que prepararse y estudiar son los pilares. "Transitar el camino con confianza, creer en tu proyecto y no abandonar", son claves fundamentales. También afirma que ser transparente y tener concordancia entre lo que decimos y lo que hacemos, lo cual en definitiva nos crea de cierta manera más confianza en nosotros mismos y en el proyecto que llevemos adelante.

Otra cosa que destaca es conocerse a uno mismo y poder trabajar la imagen que queremos generar, que sea honesta y pueda transmitir el liderazgo y pasión que tenemos en el proyecto. "Tener confianza en uno mismo es la clave", dice la empresaria. Foto: Florsosadd Instagram

Florencia Sosa, conocida en Instagram como @florsosadd, se considera a sí misma una blogger y su perfil es también su lugar de trabajo. Con casi 130 mil seguidores, la joven se divierte subiendo fotos y videos a las redes sociales sobre su día a día y trata de mostrar su lado más descontracturado. En las redes sociales, encontró un bálsamo de calma donde puede expresarse tal cual es.

"Instagram me dio un cierto poder -por así decirlo-, como que de pronto mucha gente me veía y yo podía decir cosas que quizás no tenía otro medio para expresar. Me sirvió como medio de comunicación y me dio ese respaldo de un montón de gente que me seguía, sobre todo gente del Norte que me conocía. También a mí me divierte, obvio", relata la it girl. Disfruta postear fotos de sus looks en Instagram y probar nuevas tendencias. Foto: Florsosadd Instagram

Mostrarse en las redes fue parte de su crecimiento personal y le sirvió para crear su imagen de empresaria con onda y que sigue las tendencias. Su perfil es el lugar donde hace catarsis y donde también puede también relajarse y explotar su creatividad.

La blogger es no solo una apasionada de la moda sino también de los viajes. En su cuenta de Instagram comparte sus travesías alrededor del mundo y confiesa que uno de sus lugares favoritos fue su último viaje a África, que le "voló la cabeza".

Afirma que trata de viajar y experimentar el lugar como local y no como turista, así puede descubrir la cultura. A futuro, tiene planeado una escapada "intelectual y espiritual" de autodescubrimiento y para conectar consigo misma en India. Sosa en su último viaje a África. Foto: Florsosadd Instagram

¡Gracias Flor Sosa por dejarnos conocerte, por tu simpatía sin igual y por inspirarnos!