La joven argentina que vela por la seguridad nuclear del mundo

En esta sección de MDZ Femme, GUAPAS, destacamos a mujeres simples, como cualquiera de nosotras, que tienen algo para contar. Seguramente este también sea tu caso. Lo que busca el segmento es inspirarnos a hacer, no importa en qué lugar estemos. En la entrevista anterior, te presentamos a Florencia Sosa, empresaria catamarqueña, fashion blogger y activista por los derechos de las mujeres. Hoy te traemos a Julieta Romero, ingeniera nuclear y artista que trabaja en una organización internacional y actualmente está viviendo en París, Francia.

El 23 de este mes se celebró el Día de la Mujer en la Ingeniería y qué mejor excusa para conocer a una de las nuestras, en ésta área. Ella estudió Ingeniería nuclear. Romero nació y se crió en Bariloche. Siempre quiso saber el por qué de las cosas y así fue como la vida la condujo a interesarse por la física.

Pero también la atrajo siempre el arte, y por medio de la pintura y el dibujo mantiene hasta el día de hoy su pasión viva. Conozcamos a esta joven que se animó a entrar en un mundo ocupado por los hombres y a ser una de las pocas ingenieras nucleares del país.

¿Cuándo supiste que querías ser Ingeniera Nuclear?

Eso fue medio de casualidad. [risas] A mí de chica siempre me gustó mucho todo lo que tiene que ver con la ciencia, pero también me gustaban otras cosas, como el arte. Viviendo en Bariloche tenés presente que existe el Instituto Balseiro porque está ahí. (...) En la secundaria no tenía idea pero me interesaba la física aunque no estaba segura y yo tenía un noviecito en ese momento, que la mamá era doctora en Física, un espectáculo, Karen Hallberg, es una mujer brillante y dije 'esto está re copado, bueno voy a tratar de entrar al Balseiro'. Pero para eso, tenés que hacer dos años de ingeniería previa que te habilitan a rendir el examen de ingreso.

Fue como una locura total, entré al Balseiro para estudiar física pero en el medio me enteré que existía Ingeniería Nuclear -que tenía mucho de saber el por qué de las cosas, como lo tiene la Física-, o sea, cosas muy pequeñitas. Por ejemplo cómo funciona un átomo, pero con la parte de ingeniería para construir cosas, como más 'con las manos en la masa' y ahí me cambié, ya dentro del Balseiro.

¿Qué hacés actualmente?

Estoy viviendo en París y estoy trabajando en lo que se llama la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO). Es, básicamente, una organización internacional de la que formamos parte porque somos operadores nucleares en Argentina. Eso significa que tenemos reactores nucleares que generan energía eléctrica y como tales formamos parte de esta organización que se encarga de velar por la seguridad nuclear de todas las centrales nucleares del mundo. Estoy hace un año y medio en Francia y me queda medio año más aquí.

Pero cuando te recibiste, ¿dónde empezaste a trabajar?

Entré a trabajar a la Nucleoeléctrica Argentina -que es donde donde sigo trabajando-, y ahí me adentré en el mundo de lo que son los reactores nucleares y de la seguridad porque empecé a trabajar mucho en el tema de seguridad nuclear. Es cómo mantenerlos seguros, cómo evitar accidentes, estudiar los diferentes sistemas que tienen redundancias y diversidad para evitar que sucedan "eventos".

¿"Eventos"?

Mi trabajo en realidad consiste en analizar, nosotros recibimos información de todas las centrales nucleares del mundo. En realidad, WANO se divide por regiones; en WANO París tenemos lo que es todas las centrales europeas, toda Sudamérica, Asia y algunas Chinas, y lo que se hace con esa información que viene de esas centrales es analizarla. “Eventos” se le dice a todo lo que salga afuera de lo común en una central nuclear, que puede ser desde que un señor se clavó algo martillando -cualquier cosa, nada que ver con la nuclear- hasta eventos nucleares por ejemplo, se tapa algún filtro de algo y eso como que afecta a la seguridad nuclear. Decimos que “afecta” pero en realidad como hay tantas redundancias es muy difícil que suceda algo.

Siempre se dijo que las Ingenierías eran carreras de hombres, ¿cómo es el ambiente?

Sí es un ambiente súper masculino en general. Es un ambiente que tiene mucha gente grande, se da esto porque como que aprovechan la sabiduría de la gente y eso quiere decir gente que estuvo hace mucho tiempo, y eso implica muchas veces una mente de otra época digamos; con lo cual sí a veces hay machismo. (...) No son todos obviamente, yo creo que tiene que ver con algo generacional pero todavía sucede.

Entonces, ¿siguen siendo la mayoría hombres?

Efectivamente, la mayoría son hombres. (...) Me atrevería a decir que en casi todas -excepto en la Ingeniería Química que es históricamente conocida por tener un montón de mujeres- en el resto son todos hombres y en los foros de mujeres en ingeniería es siempre la misma historia, como siempre tenes que levantar un poco más la voz porque si no no te escuchan o redoblar tu opinión o tu punto de vista porque pasa totalmente desapercibido.

¿Qué le dirías a una chica que no se anima a estudiar una ingeniería?

Que le dé con todo porque es el lugar para todas, hay lugar para crecer en la ingeniería. Se necesita de todo el espectro de mujeres, diversidades, se necesita de todos los puntos de vista porque todo lo que sea pensar en soluciones -que es básicamente lo que hace la ingeniería, es tratar de resolver situaciones-, siempre se nutre de la diversidad, (...) siempre va a nutrir a la respuesta final, siempre va a agregar un valor que no le puede dar nadie.

Respecto al arte, ¿qué es lo que haces?

Tuve una época en la que hice cosplay incluso, iba a la Comic Con, hacia láminas, hasta tuve como puestos donde vendía dibujos. Toda esa parte siempre me tira un montón. Ahora por ahí la aprovechó un poco más tratando de explicar conceptos básicos de ciencia en general con mis dibujitos; también tengo proyectos artísticos pero trato de ponerlo en función de explicarle a la gente conceptos de ciencia para que se enganchen, para que les guste, para que se interesen en lo que son las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) para tratar de incentivar a las chicas a estudiar ingeniería, o sea, trato de enfocarlo para este lado porque siento que vale la pena.

¡Gracias Julieta por dejarnos conocer un poco sobre tu apasionante vida!