Estas son las gafas que debes llevar según la forma de tu cara

Las gafas de sol hoy en día son parte importante al momento de complementar outfits, no solo por la parte de la estética sino también por el cuidado de la salud visual, ya que llevar gafas de sol se ha convertido hoy en día en una necesidad.

Así que, ¿Cómo saber cuáles son las más adecuadas para vos? En primer lugar, tendrías que determinar si tu rostro es redondo, ovalado, cuadrado o en forma de corazón. Dependiendo de la forma de tu cara te compartimos algunos tips para elegir el par ideal.

Rostro cuadrado:

Se caracteriza por una mandíbula muy angulosa, del mismo ancho que la frente y los pómulos. Son rostros especialmente masculinos, muy atractivos, que les sienta bien el pelo corto e incluso rapado pero, ¿Qué gafas son las perfectas para los hombres de cara cuadrada?

"Las formas redondeadas, estrechas u ovaladas consiguen un equilibrio visual de donde sobresale sobre todo la barbilla. También son recomendables las monturas que sean más anchas que el rostro, ya que consiguen afinarlo ligeramente". Sobre todo, evitar las monturas cuadradas.

Juega con el recurso de la contra forma.

Al usar este tipo de gafas logras armonía en tu rostro.

Rostro redondo :

Pasamos a la antítesis, la frente y la mandíbula son ligeramente más estrechos que la parte de los pómulos, lo que da una sensación de círculo (que tampoco tiene que ser como hecho con un compás). Las gafas de líneas rectas son perfectas para hombres con el rostro redondo. "Alargan la cara y permiten tener una imagen en conjunto armoniosamente equilibrada". Huye de las gafas redondas y pequeñas porque harán que harán que el rostro sea más redondo. Opta por gafas rectangulares. El rostro se torna mas estilizado.

Rostro Alargado:

Este tipo de forma de rectángulo, con mucha distancia entre su frente y su barbilla creando dos grandes líneas rectas en los laterales. El pelo largo con movimiento, la barba de unos días y las gafas, ¿Cómo son las monturas perfectas para este rostro? Más es más, así que cuanto más grandes sean las gafas, mejor. "Las gafas amplias nos ayudarán a minimizar la sensación de cara larga. Que cubran bastante superficie de la cara para así crear el efecto visual de un rostro más estilizado". Las gafas amplias minimizarán el largo de tu rostro. Creando un efecto visual mas estilizado.

Rostro ovalado:

Se dice que el rostro ovalado es el más equilibrado. Para saber si tú también eres equilibrado, mide el largo de tu cara y el ancho en los extremos, la diferencia debe ser superior a cinco centímetros y tienes que tener la barbilla afilada y poca mandíbula. Es una forma que admite prácticamente todos los peinados, aunque los flequillos pueden hacer que la cara tire a la redondez, así que es mejor evitarlos. En la materia que nos ocupa, las gafas que mejor le quedan a las caras ovaladas son… prácticamente todas las formas sientan bien, así que te puedes permitir mucha variedad, pero ya que puedes, gana en expresividad tanto formas redondeadas como rectangulares". Tan sólo hay un pero, que las gafas no sean demasiadas grandes. Elige las que mas te gusten y juega con diferentes formas. Recuerda que no sean demasiado grandes para no crear desproporción.

Esto consejos no solo son para gafas de sol, si no que también aplican para lentes recetados.