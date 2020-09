Los nueve looks infalibles que te recomendamos para esta primavera

La primavera resulta ser la estación ideal para invertir en prendas de media temporada, ya que ellas te ayudarán a sobrellevar la transición de una forma más amena. Existe prendas básicas que podrás usar en cualquier momento del año y esas son las que deberías llevar durante esta temporada.

A través de Otra Vuelta te mostramos los nueve looks que necesitas para esta primavera, ¡seas hombre, mujer, niño o niña!

¡Toma nota!

Cool y casual

Este outfit de Otra Vuelta combina el clásico y versátil short de jean con una remera básica en color mostaza de la marca Vitamina. Si los llevas con unas gafas RayBan Aviator, ¡lucirá mucho mejor!

Es que el short de jean de H&M es una de las prendas más indispensables para tu fondo de armario, ya que lo podrás llevar con zapatillas, botas, borcego, sandalias y mucho más. Lo mismo sucede con las remeras básicas.

Los triunfadores del street style

Si de hombres se trata, la bermuda es una prenda básica y fundamental para esta estación, en este caso se trata de una Octavo Lacoste que podrás acompañar con una camisa purificación García. Fotografía: @figuerodac

Boho chic

Si preferís una onda más relajada, Rapsodia nos trae una propuesta irresistible. Combinar una blusa indie con un jean Abercrombie logrará un estilo boho chic: fresco y delicado. https://www.instagram.com/figuerodac/

Romántica y delicada

El vestido Ralph Lauren junto al saquito resulta ideal para sobrellevar los días cálidos sobre todo si se trata de bebés. En este caso te aconsejamos optar por prendas de calidad para que la niña se sienta lo más cómoda posible. Fotografía: @figuerodac

Explosión colorida

Como la primavera es la estación más colorida del año, te proponemos una prenda "shocking" ideal para que luzcan los más chiquitos. Se trata de la blusa janie and jack que podrás combinar a la perfección con el jeans polo by Ralph Lauren y las zapatillas Converse. ¡Un look mini cool! Fotografía: @figuerodac

Para los nenés

Outfit playero

Creando una atmósfera ideal para recibir al verano, estas tres prendas serán indispensables. Porque en el guardarropa de los más chiquitos no puede faltar la bermuda de jeans, la camisa estampada (en este casi de Jannie and Jack) y las sandalias de Mimo&Co. Fotografía: @figuerodac

Look colegial

Para los más chiquitos el tartán y el jean se transformaron en prendas de fondo de armario. Sin ir más lejos estas son las prendas favoritas que reinan en el street style. Este look fusiona dos prendas de la marca GAP disponibles en "Otra Vuelta". Fotografía: @figuerodac

Sofisticado

Las prendas de Sexto y Cardon resultan ideales para ocasiones especiales. Las marcas priorizan los tonos azules óptimos para enfrentar la primavera. Fotografía: @figuerodac

Navy

Los niños también suelen verse muy bien con las prendas marineras. Las mismas denotan frescura y juventud. En esta ocasión te proponemos Séptimo Remera Tommy y Jean Old Navy. ¡Una combinación explosiva! Fotografía: @figuerodac

Todas estas prendas las encontrarás en Otra Vuelta. ¡Hacé click!

Esta feria, que le da otra oportunidad a tus prendas, se renovó a través de la página web. Ahora es mucho más fácil comprar, ya que podrás filtrar tu búsqueda por talle, color y marca.

Además todos los jueves ingresa nuevo stock a Otra Vuelta.

¡Seguí a otra vuelta en IG!

Consultá por tu prenda favorita: +5492614689917