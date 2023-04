Cómo combinar los colores del otoño

Llegó el otoño y, luego de un verano con mucho color, esta temporada nos trae colores que nos conectan con la tierra. Las colecciones de otoño suelen estar muy relacionadas con los colores que la naturaleza nos presenta en esa época, con colores que nos remiten al hogar y a su calidez.

Los tonos amarronados, verdes secos y naranjas de base dorada marcan tendencia este otoño 2023 acompañados por los metalizados. Son tonos ricos y que transmiten estabilidad, bienestar, armonía y calma. Por eso, estos colores nos brindan el abrigo que buscamos con la llegada de los días más fríos. Este otoño en particular está marcado por la combinación de los tonos típicos de la estación combinados con destellos de rojo intenso, azul klein y metalizados, que aportan la energía y vitalidad necesarias para lograr outfits equilibrados.

Aprovecha la energía del naranja

El naranja es un color que aporta energía, que transmite creatividad y seguridad. Esta temporada las tonalidades de naranja se vuelven más terrosas y especiadas, dando lugar a tonos como el ladrillo y paprika. Estos tonos de naranja son ideales para combinar con colores neutros como el blanco, beige, gris y negro. En un look monocromático neutro aportan el detalle de color y calidez que lo hace único y personal.

Otro color que combina a la perfección con el naranja es el azul, generando outfits de gran contraste, ideales para alegrar el día. Siguiendo el estilo de looks de impacto, el naranja y violeta son una de las combinaciones más a la moda en las últimas temporadas, logrando looks fashionistas y armónicos. Un outfit ideal si querés seguir las últimas tendencias es combinar una maxi falda de jean con una camisa o top naranja, combinando prendas y tonos infaltables esta temporada.

Anímate a incorporar diferentes tendencias en tus looks.

Imagen: In Style.

Si tu estilo es más clásico podes combinar un pantalón de vestir en tonos marrón o beige y combinarlo con un sweater color ladrillo. Si no te animas a incorporar el naranja en tus prendas, o no está dentro de los colores de tu colorimetría natural, elegí accesorios que aporten un detalle de color.

Incorpora color a tus outfits de otoño. Imagen In Style.

Imágen: @thassianaves.

Verde Oliva

Este tono de verde transmite energía e introspección, equilibrio y armonía. Por estos motivos, este color es tomado por muchos como uno más de los tonos neutros. Resulta un color ideal para looks monocromáticos así como para lograr múltiples combinaciones.

Una combinación característica del otoño es el verde oliva con tonos crudos y marrones, los cuales crean outfits en tonos atemporales. Para lograr un estilo clásico combina un pantalón blanco con un sweater verde. Si querés darle una impronta más moderna, elegí un pantalón cargo verde oliva y combínalo con un top strapless largo en tonos crudos o neutros. Creá looks clásicos en verde oliva y tonos neutros. Imagen Cut.

El verde oliva es un color ideal para looks monocromáticos, podes optar por combinarlo con otros tonos de verde, como el verde hierba o con verdes más oscuros y jugar con las diferentes intensidades del color. Si queres darle a tu look un aspecto más colorido, podes combinar el verde oliva con rosados y lilas. Elegí una pieza que destaque en tu look para que sea aquella que aporte el detalle de color. Jugá con los detalles y creá looks únicos. Imagen Cut y Paste.

Viva magenta

Este tono es el color del año según Pantone, por lo cual lo vamos a encontrar en muchas prendas y combinaciones. Si buscas un estilo clásico y formal, elegí combinarlo con tonos neutros. Mientras que si queres un look moderno y muy canchero usá una camisa sweater color magenta con un pantalón metalizado. Para un look super femenino incorpora diferentes tonalidades de rosa al outfit, logrando un look que transmite calma y armonía. Viva Magenta es el color elegido para el 2023. Imágen Muy Trendy. Imágen Aimee Song.

Vibrá con la energía del azul klein

Este azul es de una tonalidad vibrante y eléctrica, que aporta energía y confianza. Este color está presente en la moda hace varias temporadas y es uno de los colores más elegidos por las “it girls” y fashionistas escandinavas, quienes lo combinan con tonos contrastantes y prendas estampadas.

El azul klein combina a la perfección con outfits en tonos neutros, incluso con negro, y resulta ideal para usarlo en una prenda que destaque y dé nuestra impronta personal al look. Animate a usar azul y negro. Imágen Cosmopolitan. Imágen Cosmopolitan.

Para lograr combinaciones con mayor juego de colores, podés combinarlo con tonos rojos y rosas (además del naranja). Estos looks, al incorporar colores complementarios poseen un gran contraste, lo que los vuelve atractivos y demuestra la creatividad y confianza de quien los usa. Hacé tus looks únicos combinando los colores que más te gustan.

Para incorporar color pero en looks más armónicos y clásicos, jugá con las tonalidades de verde y azul.

Rojo

Esta temporada nos trae total looks en tonos rojos, los cuales tienen una fuerte impronta y transmiten seguridad y pasión. Estos outfits con fuerte presencia del color rojo son ideales para quienes quieran ser protagonistas o quienes necesiten estimular su energía por medio de los colores que visten. Crea un look de impacto usando rojo. Imagen Vogue.

Pero si un total look en rojo es muy llamativo para tu estilo, podés combinar un pantalón en tonos rojos con prendas neutras, como el negro y el beige para equilibrar la intensidad de los colores. Incorporá el color rojo en un outfit de tonos neutros para crear un punto de atención. Imagen Muy Trendy.

Si te encanta este color pero todavía no te animas a incorporarlo a tus looks, lo ideal es que lo sumes en detalles y accesorios. Busca un tono de rojo que acompañe tu planeta de colores naturales para así destacar tu belleza. Por último, recorda siempre elegir las tendencias que acompañan tu estilo y tus colores naturales.

Busca prendas, colores y combinaciones que te hagan sentir segura de vos misma y te ayuden a mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca, Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com