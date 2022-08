Cómo darle estilo a tus looks diarios

¿Eres de las que siente que sus looks son siempre iguales, que te aburren y que siempre usas las mismas prendas de igual manera? No hace falta que salgas corriendo al shopping o que descartes toda tu ropa, hay trucos que nos ayudan a vestirnos de manera creativa, siempre siguiendo nuestro estilo, usando esas prendas que ya tenemos en nuestro guardarropa. Uno de los tips más usados es la famosa tercera prenda, una manera de reinventar tus outfits incorporando detalles que los diferencien y les den personalidad.

¿Qué es la tercera prenda?

La tercera prenda es aquel item capaz de transformar un look clásico en uno con mucha personalidad siguiendo tu estilo, es una tercera pieza que se agrega al outfit para darle dimensión y lograr que nos veamos ligeramente diferentes sin alejarnos de nuestra esencia. Si la primera prenda es la remera, blusa o top y la segunda prenda el pantalón o la falda, la tercera prenda es entonces aquel complemento o accesorio que destaca, que eleva y hace único al look.

Las carteras de colores intensos son una tercera prenda ideal para levantar un look, especialmente cuando este es monocromático. En los últimos años las carteras de colores cobraron importancia, no solo en las pasarelas internacionales, sino al ser llevadas por las influencers más conocidas del mundo de la moda. Esta tendencia se vio traducida en las firmas locales y podemos encontrar carteras en diferentes tonos para incorporar a nuestros looks y darles ese toque de estilo y personalidad que estamos buscando.

Animate a incorporar color en las carteras para elevar un look monocromático. Imagen @alexandrapereira.

Imagen @alexandrapereira. Imagen Juanita Jo.

Tené en cuenta el tamaño de la cartera según tu contextura, si tenés dudas elegí una cartera mediana. Imagen @effortlesschic

Las gorras deportivas son también una excelente manera de destacar un outfit. Si bien las asociamos con el aire libre y los deportes, en su versión de un solo color y con bordados también las podemos usar en look smart casual, con pantalón sastrero y abrigo.

Usálas con un look relajado o con uno más formal. Imagen @sincerelyjules.

Imagen Pinterest

Los cinturones son una de las tendencias de la próxima temporada, por lo que resultan ideales para sumarlos como tercera prenda a los looks y llenarlos de estilo. Son un accesorio ideal para ayudarnos a marcar la cintura, potenciar las curvas y dar equilibrio a nuestra silueta.

Úsalos por sobre todo el outfit, incluso sobre blazers y abrigos. Imagen Pinterest.

Un accesorio ideal para incorporar como tercera prenda son los pañuelos, los puedes usar de mil maneras diferentes según tu personalidad y estilo. Para sumarle más presencia al look buscá que sean coloridos y con estampados llamativos.

Úsalos en la cabeza como vincha o bandana, en la muñeca como pulsera, sobre los hombros o al cuello. Recuerda que si lo llevas en forma vertical sobre el escote ayuda a alargar tu figura.

Imágenes Pinterest

Imágenes Pinterest

Imágenes Pinterest

Los zapatos son otra de las prendas ideales para incorporar como tercera prenda, si te animas a usarlos de colores llamativos que destaquen mucho mejor. Sino puedes buscar un par en tonos neutros pero con adornos o hebillas que los hagan destacar Las sandalias transparentes generan el mismo efecto de alargar las piernas que los zapatos nude pero son más osados. Imagen @fashion_jackson Imagen Cutypaste. Imagen Pinterest.

Los anteojos y collares en tonos llamativos también funcionan como tercera prenda, pero acá es importante tener en cuenta la forma de tu rostro al incorporarlos.

Recuerda que el objetivo siempre es que estés cómoda y segura con tu ropa, nuestros looks son nuestra casa, por lo cual no deben sentirse como un disfraz. Nuestra imagen personal es nuestra carta de presentación, usa la ropa y la moda a tu favor, para transmitir el mensaje que deseas y muestra al mundo tu mejor versión.



Mery Montes de Oca

Asesora de Imagen

¡Síguela en Instagram!: @mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com