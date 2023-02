Vestido Lencero: el look más trendy de la temporada

El Slip Dress es una prenda atemporal que tuvo su primer momento de éxito en los años 90 y hoy vuelve de la mano del street style e influencers. Es un vestido sencillo, con breteles finos y escote en V o recto y puede tener diferentes largos, aunque lo más común es encontrarlo en largo mi di. El vestido lencero es una prenda liviana y fluida, generalmente está confeccionado en seda o raso, lo cual le da un aspecto lujoso y hasta “de noche”, pero si lo combinás con otros materiales y texturas como el lino o algodón adquiere un estilo más urbano.

Es una prenda de líneas simples y puras pero que permite armar diferentes looks según cómo lo combinemos, podemos pasar de un look de oficina a un brunch con amigas o a una cena elegante eligiendo los accesorios y complementos correctos. Por eso, a continuación te dejo diferentes maneras de combinar un vestido lencero para que te inspires y armes tu propio look fashionista!

Urban Style. Hace ya varias temporadas que las prendas más arregladas se mezclan en los outfits con otras más casuales y hasta deportivas, logrando estilos desestructurados, modernos y muy a la moda. Por eso, si buscas un look urbano y casual, combiná un vestido lencero con sandalias bajas, pueden ser de estilo minimalista o incluso de estilo flip flops. Para lograr un look aún más citadino y moderno cambia las sandalias por un par de zapatillas deportivas vintage o un par de borcegos. Para completar el look suma una gorra deportiva.

Animate a mezclar prendas “de noche” con otras más casuales y oversize para lograr un estilo único. Imágen Harper's Bazaar.

Imágenes Harper's Bazaar.

Si además de un look urbano buscas un outfit que te sirva para ir a la oficina o a una reunión de trabajo, elegí unos zapatos tipo mules y suma como abrigo un blazer oversize para lograr un estilo moderno.

Con mules o sandalias bajas podés convertir un Slip Dress en el perfecto outfit para la oficina. Imágen @reign.

Imágen @la_bande.

Del día a la noche: En su inicios, el slip dress era visto como una prenda para eventos más elegantes, si estás pensando en seguir esa tendencia y llevar un vestido lencero para un evento o una cena, tené en cuenta quelas líneas delicadas de esta prenda armonizan perfectamente con accesorios delicados, en este caso menos es más. Opta por sandalias de tiras y taco fino y un clutch para completar el look.

Elegí accesorios del metal que más favorezca a tu paleta de colores personal, en formas delicadas y que generen un solo foco de atención para lograr un look minimalista. Imágenes @la_bande.

Imágen @hindomniaofficial.

Imágen @heloise.bsas

Del verano al otoño: Muchas veces creemos que este tipo de prendas es solo para los días más cálidos y cuando llega el frío dejamos de usarlos. Pero hay maneras de seguir combinándolos y usarlos también cuando las temperaturas son más bajas.

Una forma de usar los vestidos lenceros cuando los días son más fríos es usar una camisa o remera debajo del vestido. Busca que sea de un color que contraste y en una tela más casual para destacar el vestido y sus líneas minimalistas.

Animate a jugar con los contrastes y volúmenes. Imagen @carolamontenegro.

Otra opción es sumar por encima del vestido un cardigan de lana, podes usarlo abierto o con los botones de abajo cerrados y los superiores abiertos, generando un escote en V que te estilice. Los vestidos lenceros también pueden usarse en combinaciones de colores, logrando estilos más vivaces. Imagen Elle.

Una de las combinaciones que son furor en el invierno boreal son los vestidos lenceros combinados con botas de caña alta, ya sean texanas o de caña recta. Este tipo de calzado, además de mantenernos abrigadas, nos ayuda a armar un estilo muy canchero y a la moda.

Recorda siempre elegir el look con el que te sientas cómoda, que te represente y te haga sentir aún más segura de vos misma. Pensa en vos, en la moda como una forma más de expresar quién sos. Usá la ropa y la moda a tu favor, para transmitir el mensaje que deseas y mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca

Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com