Prendas en tendencia para este otoño 2023

Ahora sí, empezó formalmente el Otoño y es hora de empezar a pensar looks para esta temporada. Las estaciones intermedias, como otoño y primavera, nos plantean un desafío al momento de armar looks que nos acompañen a lo largo del día y sus diversas temperaturas (si buscás inspiración para looks de transición te dejo la nota de la semana pasada). Por eso hoy te cuento cuáles son las piezas claves y en tendencia para poder armar looks otoñales a la moda.

El otoño siempre viene acompañado de un resurgimiento de prendas de abrigo, texturas y layering que nos permite ser más creativos a la hora de pensar nuestro outfits. Podemos combinar diferentes texturas y materiales, prendas de diferente moldería y estilo y así crear looks únicos que nos representen y a la vez sigan las principales tendencias del mundo de la moda.

Como todos los años, esta temporada de otoño nos trae algunas piezas que van a ser claves a la hora de armar looks, y este 2023 trae de regreso algunas prendas de los años 2000 reversionadas. Por eso, si además de acompañar el cambio de estación querés lograr looks a la moda y en tendencia, a continuación te cuento cuales son las prendas que no pueden faltar en tu guardarropa esta temporada.

Siguiendo los pasos de la primera fashionista: Coco Chanel

Chanel fue una de las pioneras de la moda femenina y la casa de moda que lleva su nombre continúa su legado. Este otoño nos propone una nueva versión aggiornada de la clásica chaqueta. Esta prenda siempre fue un ícono de modernidad y vanguardia y esta temporada la podemos ver en las colecciones de diferentes marcas. De corte a la cadera o cropped, en telas más armadas o en tejidos más finos, esta prenda es ideal para armar outfits de media estación.

Para looks casuales puedes combinarla con jeans rectos, un top básico y ballerinas, logrando un estilismo muy parisino, tan de moda en los últimos años. Mientras que al combinarla con pantalones de vestir o pantalones pinzados de corte masculino logras un look minimalista y moderno ideal para la oficina o una reunión de trabajo.

Adaptá este clásico de la moda a tu estilo. Imágen @mildagud.

Imágen @ellizabethh.

Para darle más vida a esta prenda y convertirla en una clásico de tu fondo de armario te recomiendo que sea de alguno de los colores neutros de tu paleta, para así poder crear con ella miles de looks diferentes.

La reversión de un clásico: la Maxi Falda

Esta prenda estuvo presente en diferentes momentos de la moda, y este otoño vuelve con algunos cambios que la hacen actual y moderna, ideal para un look en tendencia. Durante esta temporada de otoño las maxi faldas que se van a llevar son rectas o ligeramente de corte tipo “A”. Estas prendas al ser rectas y de tiro medio resultan favorecedoras para la mayoría de las siluetas.

El material en el que más se van a usar esta temporada es el denim, el cual queda ideal combinado con un top y una chaqueta biker de cuero, para lograr un look urbano en tendencia usala con zapatillas. Lográ un estilo casual combinando una maxi falda de jean con zapatillas. Las zapatillas Adidas Gazelle son uno de los modelos que pisan fuerte esta temporada. Imágen @katiesfitz. Imágen @denim.streetyle.

También podés combinar las maxi faldas de jean con botas de caña alta, dando un look más sexy y a la moda. Imágen @daniellamariex. Imágen @denim.streetstyle.

Chaqueta Bomber

Esta chaqueta irrumpe como uno de los abrigos que marcarán tendencia este otoño, acompañando a los ya clásicos blazer oversize. Inspirada en los abrigos típicos de los aviadores, esta prenda suele ser entallada en la parte inferior y más voluminosa en la zona del torso.

Además del clásico corte a la cadera, la vamos a encontrar en diseños cropped y oversize, dándonos opciones para los diferentes estilos. Este otoño las chaqueta bomber vienen en diferentes diseños. Imágen @instagramett. Imágen @instagramett.

En telas y texturas que van desde la gabardina hasta el paño, esta prenda resulta muy versátil para lograr diferentes looks durante el otoño. Animate a usar una chaqueta bomber cropped con jeans y lográ un estilo único. Imagen Zara.

Maxi bolso, el accesorio ideal

A lo largo de varias temporadas los bolsos pequeños, e incluso mini, fueron furor y los vimos en todas las pasarelas y en el street style. Pero este año van a compartir su reinado con los maxi bolsos. Los Tote Bag y las Shopping Bags tienen este otoño su regreso triunfal, y las vamos a ver en diferentes materiales. Los maxi bolsos son ideales para llevar todo aquello que necesitamos a lo largo del día. Imágen @prohoda. Imágen @andiwashington.

La forma más fashionista de llevarlas es usarlas como si fueran un clutch, doblando su parte superior y las asas, para sostenerla junto al cuerpo. Además de ser un tipo de falso muy versátil, es ideal para acompañarnos a lo largo del día, siempre tene en cuenta no llenarlo hasta rebalsar, para así poder lucirlo y además estar más cómoda.

Siempre tene en cuenta a la hora de incorporar las tendencias de moda, hacerlo prestando atención a tu estilo personal. Juga con la moda, divertite y creá looks únicos que te hagan sentir vos misma, que te den comodidad y te ayuden a mostrar al mundo tu mejor versión.

Mery Montes de Oca, asesora de Imagen

¡Síguela en Instagram!: @mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com