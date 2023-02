Tres tips para usar un pareo este verano

Los pareos y pañuelos completan los looks de playa y pileta durante los meses más cálidos del año, podes encontrarlos en diferentes telas y tejidos, lisos, con diseños minimalistas o con estampas que refieren a la playa. Este año la tendencia la marcan las prendas tejidas y las prendas de lino en tonos tierra o naturales, así que si tenés un pañuelo o pareo en estos tonos, no dudes en incorporarlo a tus looks.

Pareo o pañuelo. Los pareos son piezas de tela que tradicionalmente se usaban en la Polinesia para cubrir el cuerpo en la playa. De forma generalmente rectangular, son suficientemente amplios como para cubrir casi la totalidad de la figura.

La falda es una de las formas más tradicionales de usar un pareo. Imagen @telodijenena.

Imagen: Revolve.

Mientras que los pañuelos pueden ser cuadrados o rectangulares y de tamaño más pequeño, se usan principalmente como accesorio o para proteger algunas zonas del cuerpo del sol y de las inclemencias del clima, por ejemplo el cabello. Si siempre usás estas prendas de la misma manera y querés aprender nuevas formas de lucirlos, no te pierdas los siguientes tips:



Convertí tu pareo en un kimono: Esta es una de las formas más sencillas de usar un pareo de forma no tradicional. Para convertir tu clásico pareo en un kimono largo solo necesitas realizar un nudo. Si tu pareo es rectangular, envolver tu espalda con él (como si fuera una toalla) pero en lugar de continuar envolviendo el frente de tu cuerpo, toma las dos puntas superiores y unirlas en un nudo firme detrás de tu cuello. Si tu pareo tiene líneas intenta que las mismas queden en forma vertical para estilizar la silueta.

Escote Halter cruzado: Seguí los mismos pasos que para armar un kimono, pero en lugar de realizar el nudo directamente detrás de tu cuello, cruza las puntas delanteras superiores del pareo al frente, llévalas para tu espalda y atlas detrás de tu cuello.

Imagen: Marlies Dekkers

Vestido: Esta forma de usar un pareo es ideal para lucir tus hombros y espalda. Solo tenas que hacer un moño delicado en el frente y en el centro del soutien de tu malla. Si preferís prendas más minimalistas y no los moños no son de tu estilo, podes realizar un nudo sencillo y esconder los extremos dentro del “vestido - pareo”. Otra manera de crear un vestido con un pareo es realizar un nudo simple al frente y enroscar los dos extremos que sobresalgan para atarlos detrás del cuello. A este diseño un poco más elaborado también podes sumarle algún accesorio en la zona de nudo para personalizar más tu look.

Elegí el escote que más favorezca a tu silueta. Imágenes Allée du Foulard

Imágenes Marlies Dekkers.

Extra pañuelos: Al tener un tamaño más pequeño, los pañuelos pueden ser usados como accesorios (ya sea en la muñeca como pulsera, en la cintura como cinturones o al cuello en su rol más tradicional). Pero también podemos usar en la cabeza, protegiendo nuestro cabello de las inclemencias del clima o simplemente hacer un moño que sostenga nuestro pelo, usándolos como cinta para el pelo.

Protegé tu pelo y sumá tendencias a tu look. Imagen Hermés

Si buscás una forma más original de usar tu pañuelo favorito, podés usarlo de top, anudado al frente con un estilo similar al corpiño de una bikini, o también podés usarlo como top anudado a la espalda. Para lograr este top tenés que doblar el pañuelo de forma triangular, envolver tu torso con el dejando los extremos hacia atrás y asegurarlos con un nudo doble. Animate a usar este tipo de tops también para salir. Imagen Hola España Imagen @telodijenena.

Siempre recordá elegir las tendencias y prendas que te hacen sentir segura, que te ayudan a mostrar tu mejor versión. Nuestra imagen es parte de nuestro mensaje, usá la moda a tu favor, lográ looks playeros que se adapten a tu estilo y te hagan sentir cómoda para disfrutar del merecido relax de las vacaciones.

* Mery Montes de Oca

Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com