Los colores de sombras de ojos debes usar según tu signo del zodiaco

Las sombras de ojos intensifican, agrandan la mirada, iluminan y dan un marco perfecto para combinar con labiales, looks y complementos. Es un elemento clave del estilo y por eso cada signo del zodiaco tiene su color favorito, ¿será que coincidirá con el que eliges habitualmente? ¡A chequear este dato tan divertido como revelador!

Esta época es perfecta para aprovechar a comprar la paleta de sombras de edición limitada de navidad de las grandes marcas. Fuente: elsofa.mx



Elige la paleta de sombras según tu signo del zodiaco

Entre los maquillajes más buscados, las sombras son las reinas indiscutidas del carnaval; sabemos muy bien lo que levanta la mirada un buen iluminador con tonos en degradé.

Están las mujeres que prefieren los tonos muy claros, tierra o anaranjados para que casi ni resalten y solo den profundidad, y están quienes recurren al juego de colores vibrantes, negros con glitter, turquesas y rosas intensos.

Cada una tiene un tono de piel y sabe lo que le gusta, le sienta mejor o usa según el estilo que quiera lograr ese día, pero ¿sabes qué sombra te corresponde según la personalidad de tu signo del zodiaco?

¡Entérate! Vale la pena para poder comprar esas ediciones limitadas y promociones que solo aparecen para Navidad, con colores originales ideales para regalar y regalarse.

Aries

Aventureras e impetuosas, las arianas adoran las sombras de colores arriesgados, atípicos y originales. Eso sí, se maquillan con sutileza, y aunque transmiten seguridad y autenticidad, adoran la sofisticación y cuidan muy bien la elegancia.

Turquesa metalizado y verde iridiscente son sus colores de sombra de ojos esta temporada.

El verde y el turquesa son los tonos más favorecedores para aries ¡y están en tendencia! Fuente. elsofa.mx

Tauro

Clásicas y fieles a lo básico, funcional y versátil, las chicas de tauro pueden disfrutar de la cantidad de paletas vainilla y tierra que ofrecen marcas como Puppa y Chanel, en oferta todas las Navidades por ser las más vendidas.

Atemporales y sin riesgos: sus tonos son chocolate, crema, vainilla y color ladrillo.

Géminis

Este signo es contradictorio por naturaleza, dual e indeciso en ocasiones, por eso su paleta debe ser aquella que consiga contrastar entre un color claro y otro oscuro. Pueden optar por el gris grafito con el rosado pálido y metalizado, el negro con el vainilla o los acabados glitter azul y violeta contra un tono blanco con pigmentos brillantes también, aunque en tono más mate o con pigmentos más pequeños para combinar dos tipos de sombras distintas.

Cáncer

Pasionales y extrovertidas, las chicas nacidas bajo el signo de cáncer no resultan fáciles de clasificar porque les gusta la calidez de una paleta de tostados, anaranjados y rojizos que dan esa sensación tibia de abrazo seguro, aunque en ocasiones están para sombras bien llamativas como el tono negro esfumado con un toque de brillo. ¡Chequeen las opciones de Sephora!

Leo

Creativas, ambiciosas y proactivas, las nacidas bajo el signo de leo suman sombras explosivas, variando mucho los tonos, pero sobre todo el tipo de sombras: les gustan las de acabado satinado, las que vienen en cremas y suelen comprar de a una para tener cada tonalidad y elegir en el momento. Las individuales de Christian Dior están hechas para las leoninas.

Virgo

Los colores iridiscentes son los favoritos de virgo y también los que mejor le quedan porque representan su espíritu con el tono metalizado: pueden ser intuitivas y frías para decidir, muy mentales, ordenadas y organizadas, por eso eligen cada tono bajo control y nunca fusionan más de dos; apenas un iluminador para acompañar el color protagónico.

Su tono de temporada es el plateado y el verde agua metalizado. Las chicas de Virgo prefieren los colores fríos. Fuente: elsofa.mx

Libra

La armonía, la paz y el equilibrio son su prioridad. Por eso los dorados y los rosados le dan ese toque elegante y cándido que las mujeres nacidas bajo este signo adoran ¡y les sienta de maravilla!

Gran oportunidad de compra en puerta librianas: es uno de los tonos especiales de las ediciones limitadas de Mavidad de marcas como Charlotte Tilbury y Givenchy cada año.

Escorpio

Este signo tenaz y con inclinación natural a la transformación constante siempre será favorecido por los tonos terracota, dorado y oro viejo con mucha pigmentación. Les encanta combinar colores, aunque lo ideal es que conserven esa fuerza para la sombra de ojos que va en el párpado móvil y la cuenca, jugando a difuminar la intensidad en la cola de la ceja para conseguir una mirada más abierta y serena ¡A triunfar!

Todas las marcas tienen estos tonos, es cuestión de explorar, algo que les encanta.

Sagitario

La temporada de sagitario que este signo aprovecha al máximo nos hace creer en los milagros, en que todo lo trabajado hasta aquí nos traerá pronto ese resultado tan deseado. Por eso la fe y la esperanza de este signo se traduce en el color verde pleno.

El consejo es que se animen a usarlo en lugares originales como debajo de la línea de agua y no solamente como sombra. ¡Renueven su estilo y prueben cosas nuevas con mucha fe!

Capricornio

Los neutros son sus favoritos y saben lo que les queda mejor: los tonos que transmiten seguridad, tranquilidad y estabilidad son los suyos, el beige es su tono por excelencia.

Bobbi Brown saca paletas nuevas en estas fiestas, date una vuelta por su tienda online.

Acuario

Sensibles, activas e intuitivas, las mujeres de acuario no admite términos medios: o cálidos o fríos, nunca combinados. Por eso si van por un turquesa no lo complementan con una vainilla sino con un plateado para crear looks que potencien su mirada al máximo y reflejen su estilo y personalidad.

La línea beauty de JLO tiene todo lo que necesitan.

Piscis

Románticas, sensibles y empáticas: los tonos de distintas intensidades de rosas de la edición navideña de MAC Cosmetics las enamorará tanto como la paleta de azules. ¡Ambas les quedan increíbles!

Y ¡recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.