Eva Longoria ya sabe la tendencia 2023 que llevará en las fiestas de fin de año

Estamos en la recta final del 2022, lo que significa mucho trabajo, muchas compras y muchas fiestas de fin de año. Ya no es válido decir que las únicas fiestas son las de Nochebuena y Nochevieja, porque diciembre es el mes en donde confluyen varios eventos entre amigos, familias y trabajo.

Antes de que comience diciembre, tenemos que darnos una idea de qué es lo que llevaremos en esas celebraciones para no perder tanto tiempo a la hora de elegir ese mismo día. Eva Longoria usa la técnica de optar por una tendencia 2023 que se compartió durante gran parte del 2022. Hablamos del estilo Barbie o Barbiecore que tanto han usado y vuelto a usar las celebridades.

En este caso, la actriz al elegir esta tendencia, también incorpora un color distintivo como el rosado, y lo replica usando diferentes estilos, ya sea con looks muy elegantes o más audaces. Si te llamó la atención esta tendencia 2023 desde que apareció, entonces es tu momento de llevarla durante las fiestas de fin de año. ¡Mira estas opciones!

Vestido, la prenda más elegida para las fiestas de fin de año. Foto: Instagram @evalongoria.

Barbie no era una muñeca que se decantaba por un estilo, sino que siempre se la mostraba con distintos outfits según su profesión, lugar de residencia o actitud. Eva Longoria toma esa clave y la usa a su manera para sus looks para las fiestas de fin de año. Uno de sus estilismos más fáciles de clonar es éste en el que llevó un clásico vestido rosado pastel.

La actriz se decantó por un diseño de la marca Alice&Olivia, de escote cerrado, sin mangas y falda a la rodilla que incluía un fino cinto en el mismo color. Además, optó por unos stilettos mitad nude y mitad transparente que estilizaron su figura petite, algo que la influencer siempre tiene en cuenta a la hora de vestir.

La ventaja de estos vestidos es que son para toda la vida y atemporales, es decir, nunca pasan de moda. Otro de sus beneficios es que puedes ir agregando o sacando piezas según la impronta que quieras darle al estilismo y la temporada en la que lo uses.

Eva Longoria junta dos tendencias 2023 para cerrar el 2022: Barbiecore + trajes. Foto: Instagram @evalongoria.

El Barbiecore es una de las tendencias 2023 por excelencia como lo son los trajes. Sin importar el modelo, color o textil, los trajes regresan con todo y las mujeres que no tienen uno aún, ya están pidiéndolo para Navidad. Eva Longoria es fanática de los trajes y teníamos que mostrar uno de sus looks mezclando ambas tendencias.

Aquí, la vemos usando un conjunto en color rosado chicle de pantalones palazzo con cintura alta, blazer con hombreras rectas y bralette. Sus complementos fueron sus plataformas plata y su bolso negro con cadena diseñado por su amiga, Victoria Beckham, otra de las tendencias 2023 que ya llevaron Anne Hathaway y Gigi Hadid, y que en MDZ Femme te anticipamos.

Nuevamente, la empresaria eligió unos pantalones que estilizaron su figura, más el bralette que, al descubrir el abdomen y cuello, genera un alargamiento en la zona media del cuerpo. Eso sí: que los tacones estén presentes para elevar el conjunto de pies a cabeza. Si optas por un look monocromático, sigue las claves de Eva Longoria. Foto: Instagram @evalongoria.

Si no quieres ir por un vestido o traje, puedes decantarte por un look monocromático. Esta opción no solo te ayudará a vestir en las fiestas de fin de año, sino que podrás llevar las prendas por separado durante el año próximo y de un conjunto, obtendrás miles de outfits. Un ejemplo es el de Eva Longoria que seleccionó un conjunto fucsia de pantalones de pantalones wide leg y top de un solo hombro.

Además de lucir increíble, elegante y estilizada, estarás mostrando una tendencia 2023 que podrás replicar varias veces en distintas ocasiones. Eva Longoria tomó su decisión y llevará el Barbiecore en las fiestas de fin de año. ¿Irás por este camino o elegirás otro estilo?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!