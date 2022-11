Flavia Palmiero luce animal print en la playa y es inspiración para mujeres mayores de 50 años

Flavia Palmiero se ha convertido en inspiración total para todas las mujeres mayores de 50 años que quieren vestir elegantes sin perder de vista las tendencias del momento. Aunque, para ser honestas, en este caso no se trata de algo pasajero sino de un clásico en la moda que no importa cuándo lo uses sino cómo lo uses: el animal print.

Apenas apareció el animal print en la sociedad, era mal visto o vulgar y solo las más arriesgadas se atrevían a usarlo. Con el paso del tiempo, las marcas internacionales comenzaron a verlo como un aliado para sus colecciones y se convirtió en tendencia mundial. Hoy, luego de estos altibajos, el animal print se consagra como uno de los estampados más comunes y atemporales. Flavia Palmiero lo toma como su compañero del verano y los muestra en sus looks ideales para mujeres mayores de 50 años.

Trajes de baño

Una bikini animal print que las mujeres +50 pueden usar para la playa. Foto: Instagram @flapalmiero.

Algunas sabrán que Flavia Palmiero posee su propia colección de ropa y de trajes de baño. Como el animal print es su infaltable, no podía dejar de añadirlo en sus distintos bañadores como bikinis o enterizas. Por ejemplo, en la primera foto la vemos posando con una bikini de top con tirantes gruesos y escote redondo junto con unas bragas o bombacha a la cadera.

También, Flavia Palmiero apuesta a las enterizas estampadas para el verano. Foto: Instagram @flapalmiero.

Otra opción en animal print para mujeres mayores de 50 años es un traje de baño enterizo y ajustado con un solo tirante. El beneficio de las enterizas es que pueden usarse como bodies para el after-beach, ya sea con faldas, shorts o pantalones sueltos. ¡Dos prendas en una!

Consejos: las mujeres mayores de 50 años que tengan poco busto y espalda estrecha, la opción de la bikini es perfecta, ya que tanto los tirantes como el escote lograrán darle mayor prominencia a esa zona. Si tienes una espalda ancha o mucho busto, la enteriza será tu must-have animal print para el verano.

Looks

Los tops en animal print, la tendencia de la colección de Flavia Palmiero para mujeres +50. Foto: Instagram @flapalmiero.

Para las que no quieran llevar el animal print a la playa o piscina, Flavia Palmiero busca algunos looks fáciles para usar en pleno verano. Dentro de su colección, lanzó varios tops de escote halter y bajo en punta con estampados felinos, ya sea para combinar con pantalones o cualquier prenda inferior.

Si eliges un top con estampado de leopardo, la actriz te recomienda llevarlo con pantalones de lino de corte holgado en algún color neutro como blanco, negro o beige. Para añadir mayor comodidad, apuesta por unas sandalias planas estilo Birkenstock en algún tono de marrón al igual que tu bolso y gafas de sol.

Lleva los tops estampados con pantalones sueltos y frescos. Foto: Instagram @flapalmiero.

Si en cambio, quieres decantarte por el animal print pero no el típico, puedes buscar un top en estampado de cebra o serpiente en blanco y negro. En este caso, Flavia Palmiero optó por combinar su top con unos pantalones palazzo en blanco que son imprescindibles para el verano.

No tenemos dudas de que las mujeres mayores de 50 años estarán listas para usar animal print durante la siguiente temporada siguiendo las claves de Flavia Palmiero. Apunten estas ideas y no las olviden los meses venideros.

*¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.