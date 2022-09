Flavia Palmiero inspira a mujeres mayores de 50 años a lucir esta tendencia de moda 2023

Flavia Palmiero consigue los atuendos que la mayoría de las mujeres mayores de 50 años quieren llevar. Esta vez, le damos protagonismo a una de las tendencias 2023 que más usaremos durante el próximo año y que la actriz sabe combinar perfectamente.

El estilo Barbie será una tendencia 2023 que veremos viralizada en todas las calles, tiendas y famosas. Si eres mayor de 50 años y estás buscando opciones para vestir esta moda, te recomendamos mirar los siguientes looks de Flavia Palmiero.

Flavia Palmiero propone nuevas ideas para mujeres +50 a la hora de llevar esta tendencia 2023. Foto: Instagram.

Las que ya piensan en pisar la playa, les recomendamos este look de Flavia Palmiero. Solo necesitarás una camisa fucsia junto con un traje de baño de un color que contraste con el rosado como el verde, violeta, azul o rojo para generar una combinación interesante.

También puedes tomar el recurso de la camisa y utilizar el bañador como body agregando una minifalda o falda para crear un look completo. Añade unas chanclas o sandalias bajas y estarás lista para las horas posteriores a la playa.

Nunca fallarás con un traje rosado. Foto: Instagram.

Los trajes son un gran recurso para las mujeres mayores de 50 años que busquen lucir elegantes y chic. Flavia Palmiero se decantó por uno en fucsia de pantalones pitillo y blazer largo con ajuste en la zona central junto con zapatos bicolores nude y negro, y bolso negro.

Este conjunto permite ser usado y renovado muchas veces con distintas prendas o complementos. Por ejemplo, el blazer puedes llevarlo con unos jeans, camiseta o top blanco y zapatillas, y obtendrás un outfit más casual y relajado.

Animate a un vestido fucsia como Flavia Palmiero. Foto: Instagram.

Por último, este estilismo va dedicado a las mujeres mayores de 50 años que quieran elevar al máximo la apuesta a la hora de llevar esta tendencia 2023. Un vestido de estilo lencero será la opción más viable para generar un gran impacto en cualquier evento importante que tengas.

Flavia Palmiero eligió un total look rosado Barbie con vestido de largo midi, finos tirantes y escote volcado junto con unas sandalias con apliques de plumas y bolso haciendo juego. ¡Prueba este look y no fallarás!

Esta es la tendencia 2023 que todas las mujeres mayores de 50 años querrán probar luego de ver estos looks de Flavia Palmiero.

*¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.