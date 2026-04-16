El nuevo Kia K4 destaca por su habitáculo digital de 30 pulgadas, suspensión Multi-Link y el avanzado paquete de asistencias al conductor Kia Drive Wise.

Kia K4 en Argentina: lanzamiento, versiones y precios del nuevo sedán fastback

Kia K4 en Argentina: lanzamiento, versiones y precios del nuevo sedán fastback

Kia K4 en Argentina: lanzamiento, versiones y precios del nuevo sedán fastback

Kia lanzó oficialmente en Argentina el nuevo K4. Este sedán mediano, producido en México, llega para redefinir su categoría mediante un diseño disruptivo bajo la filosofía "Opposites United", tecnología de última generación y los más altos estándares de seguridad internacional.

Disponible en versiones EX y GT Line, el K4 destaca por su silueta fastback y proporciones audaces que le otorgan una presencia dinámica y moderna. Con 4710 mm de largo y una distancia entre ejes de 2720 mm, se posiciona como el vehículo más espacioso de su segmento, ofreciendo además un baúl de 508 litros.

Proyecto nuevo - 2026-04-15T120228.879 Kia K4 en Argentina: lanzamiento, versiones y precios del nuevo sedán fastback Kia Tecnología y conectividad de vanguardia El interior del K4 propone una experiencia digital inmersiva gracias a su display panorámico triple de casi 30 pulgadas. Este conjunto integra:

Central multimedia: Pantalla táctil de 12,3" con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay.

Instrumental: Clúster LED personalizable de 12,3".

Climatización: Display dedicado de 5" para el control del aire acondicionado Bi-Zona. El confort se ve realzado por butacas calefaccionadas y ventiladas, cargador inalámbrico, luces ambientales personalizables y un sistema de ingreso inteligente con encendido remoto.

Kia K4 en Argentina: lanzamiento, versiones y precios del nuevo sedán fastback Kia K4 en Argentina: lanzamiento, versiones y precios del nuevo sedán fastback Kia Seguridad premiada y asistencias Kia Drive Wise La seguridad es el pilar fundamental del K4, habiendo obtenido las cinco estrellas en Latin NCAP y la distinción Top Safety Pick+ del IIHS en Estados Unidos. Su arquitectura incluye seis airbags de serie y el sistema de freno multi-colisión (MCB).