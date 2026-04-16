Kia K4 en Argentina: lanzamiento, versiones y precios del nuevo sedán fastback
El nuevo Kia K4 destaca por su habitáculo digital de 30 pulgadas, suspensión Multi-Link y el avanzado paquete de asistencias al conductor Kia Drive Wise.
Kia lanzó oficialmente en Argentina el nuevo K4. Este sedán mediano, producido en México, llega para redefinir su categoría mediante un diseño disruptivo bajo la filosofía "Opposites United", tecnología de última generación y los más altos estándares de seguridad internacional.
Disponible en versiones EX y GT Line, el K4 destaca por su silueta fastback y proporciones audaces que le otorgan una presencia dinámica y moderna. Con 4710 mm de largo y una distancia entre ejes de 2720 mm, se posiciona como el vehículo más espacioso de su segmento, ofreciendo además un baúl de 508 litros.
Tecnología y conectividad de vanguardia
El interior del K4 propone una experiencia digital inmersiva gracias a su display panorámico triple de casi 30 pulgadas. Este conjunto integra:
Central multimedia: Pantalla táctil de 12,3" con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay.
Instrumental: Clúster LED personalizable de 12,3".
Climatización: Display dedicado de 5" para el control del aire acondicionado Bi-Zona.
El confort se ve realzado por butacas calefaccionadas y ventiladas, cargador inalámbrico, luces ambientales personalizables y un sistema de ingreso inteligente con encendido remoto.
Seguridad premiada y asistencias Kia Drive Wise
La seguridad es el pilar fundamental del K4, habiendo obtenido las cinco estrellas en Latin NCAP y la distinción Top Safety Pick+ del IIHS en Estados Unidos. Su arquitectura incluye seis airbags de serie y el sistema de freno multi-colisión (MCB).
Además, incorpora el paquete de ayudas a la conducción Kia Drive Wise, que incluye:
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Asistencia de pre-colisión frontal, de punto ciego y de tráfico cruzado.
Control crucero adaptativo con función Stop & Go.
Asistencia de mantenimiento y seguimiento de carril.
Monitor de presión de neumáticos y alerta de salida segura.
Precios de lanzamiento
En cuanto al rendimiento, el K4 apuesta por un equilibrio dinámico con un motor 2.0 atmosférico de 150 CV y 192 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de seis velocidades. Un diferencial clave en su andar es el esquema de suspensión independiente en ambos ejes (Multi-Link atrás), que garantiza estabilidad y precisión.
Los precios de lanzamiento para el mercado local son:
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Kia K4 EX: USD 33.000
Kia K4 GT Line: USD 38.000