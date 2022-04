Por qué el hermano de Ben Affleck no cree en su relación con Jennifer Lopez

El hermano de Ben Affleck se llama Casey Affleck y desde el inicio de la relación con Jennifer Lopez, no se presentó como un fan de la pareja. No existe un motivo en especial y mucho menos un problema con la "Diva del Bronx". No obstante…se dieron a conocer detalles reveladores.

El hermano de Ben Affleck no cree en la relación con Jennifer Lopez

No cree que sea "amor verdadero" lo que hay entre el actor y la cantante, incluso hasta llegó el rumor de que es "alérgico" al romance frívolo. El motivo por el que el hermano de Ben Affleck no cree en su relación con Jennifer Lopez no tiene nada que ver con un problema personal con la cantante ni nada que se le parezca.

Casey Affleck declaró que simplemente no cree que sea amor de verdad lo que tengan y enfatizó en que, según su mirada, es una relación bastante superficial. Según una fuente cercana a la familia Affleck, Casey se habría declarado en contra de que su hermano y Jennifer Lopez se fueran a vivir juntos, aunque al parecer, lo van a hacer igual.

Para el hermano de Ben Affleck, esta segunda oportunidad en el amor: “Le parece superficial. Ben y Jen son el centro de atención de Los Ángeles, lo que a Casey le parece frívolo” según declaró dicha fuente.

Jennifer Lopez y Ben Affleck presumen amor contra todo

A ellos, los protagonistas de este amor, no les interesa mucho el qué dirán, venga de donde venga. De hecho, vale recordar que Jennifer López y Ben Affleck comenzaron su nueva historia de amor a finales del 2021. Desde ese momento, los fans de ambos también estuvieron divididos. Estaban quienes promulgaban encantados por volver a verlos felices una vez más y quienes no creían en la segunda oportunidad de la pareja.

Ahora que se confirmó que el propio hermano del actor tampoco sería fan de la relación, y no solo abrió un nuevo interrogante sino muchas especulaciones. Al parecer, este romance ocasionó cambios en la vida de Affleck y eso, su propia familia lo nota muchísimo y hasta se lo recriminan.

De acuerdo con la misma fuente cercana, la nota que se publicó en el medio ¡OK!, con este nuevo regreso de la pareja, Casey se alejó de ambos. Básicamente el motivo fue porque no le interesa la fama: “Él se ha alejado de la pareja y simplemente no le interesa la fama”.

Sin embargo, tanto Ben como Jennifer siguen presumiendo de su amor y avanzan con su romance, tanto que hasta se han filtrado fotos juntos viendo casas, ya que parece que la idea de vivir en una casa en común, es un hecho. Incluso, una de las ciudades donde podrían llegar a comprar una propiedad, sería en Londres.

¿Cuál es tu opinión sobre la relación de Ben Affleck y Jennifer Lopez?