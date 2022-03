Conoce la lujosa mansión donde convivirán Jennifer Lopez y Ben Affleck en Bel-Air

Jennifer Lopez, actriz, cantautora y bailarina, ha dado el siguiente paso con su novio, Ben Affleck, ya que se mudarán juntos a una imponente propiedad. La artista debutó como cantante en 1999 con su sencillo “If You Had My Love” que fue número uno en “Billboard Hot 100” y con su álbum “On the 6” , gozando de gran éxito en el mercado internacional. López ha vendido más de 50 millones de discos en el mundo, 20.8 de ellos solo en Estados Unidos,y acumula un total de 3,5 billones de dólares en taquilla mundial con todas sus películas.

Por su parte Ben Affleck es un actor, director, productor y guionista estadounidense quien inició su carrera como actor infantil de documentales educativos. El actor comenzó a ganar notoriedad dentro de la industria del cine tras protagonizar y escribir el guion de “Good Will Hunting”, película que obtuvo la aclamación crítica y le valió, entre otros premios, el Óscar al mejor guión original.

En abril de 2021 Affleck y Jennifer Lopez retomaron su relación, pero no se hizo pública hasta tres meses después. Es así que la pareja ha decidido avanzar y mudarse juntos por lo que han estado buscando el hogar perfecto para su familia mixta, el cual parece que finalmente encontraron. Los actores tienen un contrato para desembolsar más de $50 millones de dólares por una enorme mansión en Bel-Air, Los Ángeles, que abarca casi 20,000 pies cuadrados, según “TMZ” .

Imagen: Page Six

La mansión de Jennifer Lopez es conocida como "The Bellagio Estate", la propiedad se encuentra en 1.1 acres de terreno que ofrece vistas al campo de golf, señala el listado.La casa está compuesta por 10 habitaciones y 17 baños. La propiedad se encuentra en un lugar aislado rodeado de árboles para una privacidad óptima.

Imagen: Page Six

La suite principal de la casa de Ben Affleck y Jennifer Lopez ha sido catalogada como un "Refugio definitivo" y cuenta con una sala de estar, baños dobles y armarios. También hay una suite para el personal de dos dormitorios, una cocina principal, una cocina de catering completa y dos cocinas adicionales, una para el personal y otra en la casa de huéspedes, explica la lista. Las comodidades al aire libre incluyen un gran césped con una piscina de borde infinito y pequeños jardines en todas partes.