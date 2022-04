Así será el homenaje de Cristian Castro a Juan Gabriel

Hits Tour & Homenaje a Juan Gabriel y José José. Así lo publicó el propio Cristian Castro a través de sus redes sociales. El homenaje que le hará al “Divo de Juárez” el próximo 19 de mayo en Caracas, será precisamente en Terraza del CCCT.

Según su reciente publicación en Instagram, Cristian Castro le rendirá un emotivo homenaje a Juan Gabriel y José José. Entre una extensa lista de estrellas internacionales que están en la cola para presentarse en Caracas, el cantante está feliz por volver a Venezuela. Incluso, escribió: “Años de extrañarte Venezuela!!!”

Cristian Castro: Cómo será la noche del homenaje a Juan Gabriel

Se espera que la noche en que Cristian Castro le rinda homenaje a Juan Gabriel, sea una velada especial, inolvidable, romántica y melancólica. Y es que, con sus interpretaciones, a pesar de que lleva varios años sin visitar Venezuela, mantiene su inalterable vigencia como uno de los melómanos nacionales.

Entre su gran repertorio, no faltarán las canciones “Si tú me amaras”, “Lloran las rosas”, "No podrás", “Yo quería”, “Amaneciendo en ti”, “Mi vida sin tu amor”, “Azul”, “Dicen”, “Sin aliento”, “El culpable soy yo” y “No me digas”, entre otros éxitos.

El hijo de Verónica Castro está muy emocionado con su vuelta a Venezuela y ya adelantó que cantará en el recinto caraqueño. Asimismo, deleitará al público con sus temas más emblemáticos de la música romántica y ranchera.

Hits Tour & Homenaje a Juan Gabriel y José José es el título de la gira que lo llevará de vuelta a pisar su querida Venezuela. La producción de dicho evento irá de la mano de RM53 Entertainment Group y Prodec, que son las empresas comprometidas en producir estas nuevas emociones en el público venezolano. La idea original fue que se lleve nuevamente al país a los artistas internacionales más solicitados del momento.

Cristian Castro hoy, feliz y emocionado

Cristian Castro actualmente tiene 47 años. Casado tres veces y con 3 hijos, se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida. Así lo confesó en una entrevista reciente donde contó que Juan Gabriel lo marcó de por vida. En este 2022 pretende disfrutar cada escenario y reveló que ya cuenta con una intensa agenda de trabajo para presentarse en distintos países latinoamericanos. También, destacó que realizará varios conciertos en distintas ciudades de Estados Unidos como, en Las Vegas, Los Ángeles y Nueva York.

¿Te gustaría presenciar el homenaje que le hará a Juan Gabriel? Cuéntanos cuál es tu canción favorita de las que ya adelantó que cantará.