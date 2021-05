Historia de la letra de "No podrás", el éxito indiscutible de Cristian Castro

"No podrás", de Cristian Castro es la historia de un éxito indiscutible. La canción que destronó –según varios rumores– a Luis Miguel.

Tras capítulos nuevos que se van subiendo cada domingo en “Luis Miguel, la serie” se van descubriendo más y más cosas sorprendentes.

Entre ellas, cabe recordar la histórica enemistad "por una mujer" que mantienen entre los dos astros de la música latina. Hay que destacar que "No podrás " es una canción que fue grabada por el cantante mexicano, Cristian Castro.

Perteneció al debut del disco “Agua Nueva” en el año 1992. Su versión alcanzó el puesto número 32 en la lista Billboard Hot Latin Songs. También, tuvo una gran presencia y mucha revolución dentro del tercer episodio en la serie de Luis Miguel.

Esta canción tuvo todo el éxito que nadie se esperaba. Fue escrita por Alejandro Zepeda y Peter Skrabak como también producido por Zepeda.

“No podrás” en aquellos años, de repente comenzó a sonar en todas las estaciones de radio e inmediatamente no solo se transformó en éxito sino en la molestia de Luis Miguel. A partir de ese momento, el Sol de México decidió reinventarse para destronar a su adversario.

Por su lado Cristian Castro definitivamente se volvió el rival directo de Luis Miguel. Un éxito desbordante que sin dudas hizo tambalear a Luismi y una vez más la rivalidad entre ambos quedó confirmada

“No podrás”: Una historia de amor inesperada

La canción “No podrás” fue todo un éxito y poco se conoce de la historia de su letra.

Entre varios rumores, la realidad es que su letra describe el final de una relación entre dos amantes donde el protagonista le dice a su amante que ella no podrá olvidar lo mucho que la amaba.

El mismo Cristian Castro contó cómo recuerda la aceptación de esa canción en esos momentos:

“No, fue un golpe de suerte tremendo. Recuerdo que después de ‘No podrás’ se vendieron más de tres millones de copias, que para ese entonces eran muchísimas. Todavía no había celulares ni nada de esa tecnología; estamos hablando de principios de los 90, y debo decir que extraño mucho eso, porque las sorpresas eran más gratas, y las pasiones eran más profundas. La música y los cantantes eran mucho más dimensionados por los seguidores, ya no es así. "No podrás" la hice con todo el corazón, pero la verdad nunca me imaginé que iba a ser tan exitosa”.

El éxito que posicionó a Cristian Castro y la letra de “No podrás” habla del fin de un romance.

Hoy es indiscutible que esta canción quedó como un clásico del pop de la década de los 90. Aunque en un momento se llegó a pensar que fue un golpe de suerte para Cristian Castro, con el paso de los años el cantante demostró que tenía talento.