Así luce Daisy Fuentes, la mujer que enemistó a Luis Miguel y Cristian Castro, a sus 54 años

El estreno de un nuevo capítulo de la serie que retrata la vida de Luis Miguel, revivió una vieja rivalidad del “Sol de México” con Cristian Castro. Bajo el nombre de Cris Valdés se muestra en la biopic del intérprete de “Hasta que me olvides” se sintió eclipsado por el auge del hijo de Verónica Castro tras su single “No podrás”.

El distanciamiento entre Luis Miguel y Cristian Castro parece no haber sido tan solo por sus carreras, sino que una mujer tendría un rol clave. La modelo y actriz cubana-estadounidense Daisy Fuentes sería una de las principales razones de su enemistad. Así lo reveló el hijo de Manuel “El Loco” Valdés durante el programa PH, Podemos Hablar hace un par de años. “Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho” rememoró Cristian.

Daisy y Luis Miguel estuvieron en pareja durante tres años, hasta 1998 cuando se separaron. La presentadora de MTV es aún muy recordada por su belleza y carisma. Tras el gran impulso obtenido en el programa de música participó de animadora en Miss Universo en Namibia, Puerto Rico, Panamá y Ecuador.

Fuente: Instagram Daisy Fuentes

Daisy Fuentes se alejó de la televisión y se dedica a diseñar su propia línea de ropa, inclusive ha presentado su colección en la Semana de la Moda en Nueva York. La bella artista se casó con el cantante y compositor estadounidense Richard Marx en Aspen, Colorado el 23 de diciembre de 2015. En la actualidad, la oriunda de la habana tiene 54 años y se dedica casi de lleno a su vida familiar y la ropa.

Fuente: Instagram Daisy Fuentes.