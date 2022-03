“Salió el Sol”: El momento más feliz para esta actriz de La Casa de Papel

A diferencia de otras celebridades, la actriz Esther Acebo, famosa por personificar a Estocolmo en la serie “La Casa de Papel”, no comparte muchos detalles de su vida privada en redes sociales.

Pero pese a su discreción, hubo un acontecimiento que ameritó una publicación con varias fotografías en su cuenta de Instagram.

El 3 de marzo, llegó al mundo su primera hija, Sol, y la primeriza compartió emocionada la noticia. “03/05/2022. Tras las 25 horas más salvajes de mi vida, salió el sol. Gracias por atreverte a vivir esta vida conmigo, pequeñaja. Gracias a los que me acompañaron en este viaje de sangre, sudor, lágrimas y amor, desde el respeto más absoluto”, escribió la actriz.

Según se puede observar en las fotos del nacimiento de la pequeña Sol, la niña llegó al mundo a través de un parto humanizado en el agua. En la primera fotografía de la publicación, se puede ver a la mamá de 39 años en una bañera, en la segunda imagen se ve su silueta en la ducha, y la tercera foto muestra a Esther con su beba en brazos, con su pequeña manito sobre su pecho.

La publicación tiene cerca de 500 mil likes, y esto se debe a que desde que anunció su dulce espera, en noviembre de 2021, los fans de “Estocolmo” aguardaban la llegada de la pequeñita.

Durante su embarazo, Acebo compartió algunas postales con sus 6 millones y medio de seguidores, en las que enseñaba la evolución de su barriga. En todas sus fotos se la podía ver con una sonrisa, transmitiendo la plenitud de este momento tan especial de su vida personal.

La última de las publicaciones en las que se la puede ver gestando a su bebé fue precisamente en una bañera, donde la joven de los rizos de oro posó desnuda en una toma muy artística.

Aunque aún no haya una confirmación oficial, los medios especializados aseguran que la pareja de Esther y padre de la pequeña Sol es Alejandro Tous, con quien compartió elenco en el cortometraje “But not with you”. Según afirma la revista Semana, fueron vistos paseando juntos por Madrid.

Luego del rodaje del corto que los unió profesionalmente, Esther compartió un fotograma en el que Alejandro comentó “¡Qué maravilla trabajar contigo!” y ella respondió “Un placer, querido”, en lo que pudo haber sido el comienzo del romance que hoy ya dio sus frutos.