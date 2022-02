Erika Buenfil se planta ante Victoria Ruffo por la corona de TikTok

TikTok es la red social que ha estado marcando tendencia en los últimos años. Pareciera que o te sumas o desapareces. Tal es el caso de Erika Buenfil quién después de quedarse sin su contrato de exclusividad con Televisa, no sabía qué hacer y cómo seguir. Así que se abrió una cuenta en en esta famosa plataforma y comenzó a hacer lo que mejor le sale: actuar.

“Luego se me acercó gente de Televisa para preguntarme como le estaba haciendo y yo así de ‘no sé, un canal, un teléfono, una camarita, un microondas y una estufa y en eso me hablan y me regalan una estufa, me regalan un refri y yo lo celebraba”, dijo durante una entrevista en el canal de YouTube “En Cortinas con Berth Ohque”.

Una pieza muy importante para que Erika Buenfil realizara todo este proceso con éxito fue su hijo Nicolás, el encargado de presentarle la aplicación y explicarle cómo es que funciona.

Buenfil destacó que TikTok era una aplicación mayoritariamente de adolescentes cuando la descubrió, por lo que decidió observar el tipo de videos que se hacían y las dinámicas llevadas a cabo por los usuarios. “Un día llego bien bien cansada y veo que mi hijo me está grabando: ‘¿Cuántos likes para que me compres unos Yeezy?’ Y le digo ‘mil’. Y empecé a hacer un TikTok y se volvió una locura, y sigue siendo. Estoy muy feliz”, lo que nunca imaginó Erika Buenfil es que con sus videos lograría convertirse en la “Reina de TikTok”, como la bautizaron muchos de sus seguidores.

Durante mucho tiempo pudo presumir de su título sin ningún tipo de amenaza. Pero esa paz se terminó para la actriz, pues Victoria Ruffo, se sumó a esta moda, amenazando con quedarse con el título de “la reina de TikTok”.

¿Quién se quedará con el título de “la reina de TikTok”?

Victoria Ruffo se comenzó a hacer popular en TikTok después de que se viralizaron unos videos de ella haciendo unas coreografías con sus compañeras de elenco. No fue algo que buscó ni que le interesara. Simplemente surgió.

Realmente Victoria Ruffo y Erika Buenfil no son competencia, pues su contenido es totalmente diferente. Aunque los cibernautas no pueden dejar de hacer comparaciones entre las dos. Mientras que Erika Buenfil supera los 15 millones de seguidores, Victoria Ruffo recién acumula poco menos de un millón. Lo que determina que, al menos por el momento, la mamá de Nicolás continúa siendo la innegable “reina de TikTok”.