La carrera de los padres de Altaír Jarabo en el mundo de las telenovelas

Muy pocos lo saben, pero los padres de la actriz mexicana, Altaír Jarabo, pertenecen al mundo de las telenovelas desde hace muchos años. De hecho, salió a la luz que la actriz, recién casada, trabajó con ellos en su primer melodrama.

No caben dudas de que Altaír Jarabo es uno de los rostros más bonitos y talentosos de su generación. La actriz mexicana ha logrado ganarse el cariño del público con su carisma y, tras casi 2 décadas de exitosa carrera artística, ahora está viviendo su sueño de estar felizmente casada con el empresario Frèdèric García.

Sin embargo, pocos saben que debutó como actriz con apenas 8 años y lo hizo en el melodrama “El peñón del amaranto” en el año 1993 en TV Azteca. Cabe destacar que, en esos momentos, no fue una decisión que tomó ella, sino sus padres, Salvador Jarabo y Alba García.

Ellos, eran quienes conformaban el equipo de escritores de quien se encontraba a cargo de dicha telenovela.

Altaír Jarabo debutó con sus padres en el mundo de las telenovelas

"Lo primero que hice fue a los 8 años una novela que se llamó El peñón del amaranto y lo decidieron mis papás y después de esa no hice nada, como hasta [2002]" contó la actriz mexicana de exitosos melodramas.

Probablemente, muchos desconocían esta información. La realidad es que Altaír estuvo vinculada en el mundo de las telenovelas desde que nació debido a la profesión de sus papás.

En una de sus publicaciones, la actriz compartió: "Escribieron esa [telenovela] y muchas otras para Televisa, pero se produjo esa de una manera muy especial, tuvo éxito y ahí participé yo" haciendo alusión a sus padres.

FUENTE: Univision

Cabe destacar que otro de los melodramas que escribieron también sus papás, pero en Televisa, fue la exitosa historia infantil “Cuento de Navidad” que protagonizó Fernando Colunga en el año 1999.

"Ellos siguieron escribiendo, después mi papá hizo efectos especiales y ya su carrera se fue por otro lado, pero tienen todavía muchos amigos en la industria" reveló. Quizás por eso es que resulte de lo más llamativo que Altaír nunca soñara con ser actriz y haya abandonado el modelaje.

Con toda sinceridad, en una oportunidad confesó: "La verdad es que a mí me tomó por sorpresa, más bien esta carrera me adoptó, yo me adapté a ella y descubrí un mundo padrísimo que me ha tratado muy bien y en el que he tenido mucha suerte y oportunidades, pero yo no era la niña chiquita que quería bailar y cantar. Al revés. Si me hubieran dicho a lo último que yo creía que me iba a dedicar era la actuación y de hecho le tenía pánico, pero pánico de que me dolía la panza, me daba mucho miedo”.

¿Te imaginabas que los padres de Altaír Jarabo estaban en el mundo de las telenovelas?