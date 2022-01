Qué es de la vida de Natasha Alexander Rodríguez, la hija de Alex Rodríguez

¡Ya no es una niña! Natasha Alexander Rodríguez nació el 18 de noviembre de 2004 y actualmente tiene 17 años. Muchos la recuerdan cuando su padre, Alex Rodríguez, estaba en pareja con JLo y era una niña, pero su vida ha ido cambiando y mucho.

Natasha Alexander Rodríguez, la hija de Alex Rodríguez

Natasha Alexander Rodríguez, no es solo la hija del ex jugador de béisbol y empresario Alex Rodríguez. La joven adolescente ya está perfilando como toda una actriz estadounidense de Nueva York. Por lo general, aparece en diversos programas de televisión como "The 1970s Office".

Muy simpática, bella y carismática, se hizo popularmente conocida por ser la hija de Alex Rodríguez, quien fue pareja durante 5 años de Jennifer Lopez. No obstante, su afán como toda adolescente de publicar videos en la red social de TikTok, la llevaron a ser el centro de atención. Vale recordar que, muchas de sus publicaciones, las hacía junto a JLo, su ídola.

Al parecer, cercanos a su familia dicen que Natasha es la princesa de su madre Cynthia Scurtis. Aunque sus padres estén separados desde el 2008, todos tienen una muy buena relación, incluida su hermana menor, Ella Alexander.

Ya habiendo finalizando su educación secundaria, la adolescente pretende involucrarse en el mundo artístico y, al parecer, ha demostrado que tiene con qué.

La hija de Alex Rodríguez muestra sus talentos en el Súper Bowl

Natasha Alexander es la hija mayor de Alex Rodríguez y, además de que su sueño es incursionar en la actuación, hace unos años también mostró sus talentos en el Super Bowl. Su padre, muy orgulloso, lo compartió en sus redes sociales.

La joven, la mayoría de su tiempo, vive con su hermana y su padre. En la casa de su madre se queda menos tiempo y no por ello significa que no la quiera. En alguna oportunidad se dio a conocer que simplemente las niñas, desde pequeñas, siempre prefirieron estar cerca del ex jugador.

De la misma manera, luego de la ruptura de su padre con JLo, el empresario solo encontró consuelo en la compañía de Natasha y Ella. Por el momento, se desconoce más información sobre la adolescente, pero quienes siguen a Alex Rodríguez, notarán que es un padre orgulloso y en sus redes sociales comparte momentos con ella.

Por su parte, Natasha mantiene un perfil muy bajo, de hecho, su Instagram es privado, la siguen alrededor de 1.500 personas y ha publicado solo 38 imágenes. Eso sí, siempre se declaró una fan de quien fue su madrastra, JLo. ¿Crees que se dedicará al mundo deportivo como su padre o seguirá los pasos de la Diva del Bronx?