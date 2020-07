Cada vez más bella: la hijastra de Jlo cautiva a todos en las redes

Luego de formalizar su unión sentimental con Jennifer López, la vida del ex beisbolista Alex Rodríguez dio un giro inesperado: fue como si de pronto su fama se potenció y, junto a sus hijas, ganó millones de seguidores en las redes sociales.

La familia de Jlo y Arod es una de las más seguidas y queridas del entretenimiento, de hecho, en los últimos meses se han dado de la oportunidad de compartir mucho de su convivencia con videos y fotos que muestran cómo se mantienen unidos y crían a los hijos de las relaciones anteriores de ambos como hermanos.

Arod tiene dos hijas que se han convertido delante de las cámaras en dos preciosas adolescentes llenas de dulzura y mucho carisma. Ambas, Natasha 'Tashi', de 15 años, y Ella, de 11, tienen una gran conexión con Jennifer.

Natasha, la mayor, no deja de cautivar en las redes sociales en las que muestra su belleza y naturalidad. Hace unos años, cuando entró en preparatoria, el ex beisbolista le declaró unas hermosas palabras: "A mi hermosa y asombrosa hija: No puedo creer la edad que tienes ahora y lo mucho que has crecido. Estoy orgulloso de la chica en la que te has convertido. Soy muy afortunado de tenerte como mi hija y me siento honrado de ser tu padre".

En tanto, Jennifer no se queda atrás expresando su amor a su hijastra. Cuando Natasha cumplió 15 años, la “diva del Bronx” reveló sus sentimientos en unas líneas llenas de mucha emotividad: “¡Deseándole a mi adolescente favorita un feliz cumpleaños número 15! Que siempre sigas iluminando a las personas a tu alrededor con tu brillo contagioso. Te amo y espero que tengas el mejor día”.