Así fueron las exóticas bodas de Margarita Rosa de Francisco

La actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco se casó 2 veces y en cada una de sus bodas vivió algo totalmente distinto. Desde la diferencia de edad, a lo diferentes que fueron sus parejas.

Cabe recordar que actriz contrajo matrimonio por primera vez en agosto de 1988 y a tan solo 2 años, se divorciaron. Luego, se casó por segunda vez en 2003 con el empresario Daniel Castello, quien ya había sido su pareja en 1992.

La exótica e inolvidable boda de Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives

La primera boda de Margarita Rosa de Francisco fue con el cantante Carlos Vives en Cali, en 1988. Fue una pareja que, por arte de magia, trasladó el amor de telenovela a la vida real. Aunque su matrimonio duró solo 2 años, fue una boda de ensueño y muy recordada por el público.

No solo ellos estaban felices, sino sus amigos. En una oportunidad, Margarita contó su versión de los hechos: "Carlos es una persona muy fresca y yo era más conflictiva. Me acuerdo que él ya venía con una carrera iniciada, su pasión por la música era maravillosa y sentía envidia de esa pasión de él (...) después yo quise volver y él ya no quiso".

Recordando su exótica boda, vale destacar que fue hace más de 30 años y paralizó a todo Cali. La ceremonia fue en la iglesia La Merced en el Centro del Valle. Hay pruebas que registran que, a las afueras de la iglesia, la policía tenía que controlar a los seguidores que estaban afanosos por ver a la feliz pareja.

Todos querían estar en la boda del año. Sonaban sirenas de bomberos y Margarita tardó 2 horas en llegar al altar. Lo más exótico y cautivante, fue que Carlos Vives, mientras la esperaba, cantaba sus canciones. Entre muchos invitados famosos, se hicieron presentes Fanny Mickey y Amparo Grisales.

El ramo de novia quedó totalmente destruido, pero la pareja se mostraba feliz del amor que le demostraba la gente. Eran muy jóvenes, se veían espléndidos y enamorados. Toda la fiesta quedó registrada en un video que se hizo público, pero luego de 2 años, llegó el fin del matrimonio.

La segunda boda: Margarita Rosa de Francisco y Daniel Castello

Quien conquistó el corazón de Margarita, fue el empresario Daniel Castello Mallarino. Luego de su fallido primer matrimonio, la actriz colombiana se volvió a dar una oportunidad en el amor, aunque tampoco duró mucho.

Para pedir la mano de Margarita, Daniel fue donde vivían sus suegros, Mercedes Baquero y Gerardo de Francisco. Allí, protocolariamente, quedaron comprometidos y bendecidos para seguir adelante con su boda, que fue en el 2003.

Su exótica boda con el empresario Daniel Castello Mallarino jamás se la olvidará: "…Yo me casé por segunda vez con este hombre a quien conocí en unas vacaciones aquí en Bogotá, cuando terminaba mis estudios de Arte Dramático en España. Fue divertida su manera de abordarme, ingeniosa y auténtica…”

Asimismo, cuando la actriz se enteró de que su ex esposo había fallecido, confesó: “Daniel era hijo de una de las mujeres más atractivas y aristocráticas que he conocido en mi vida…Nuestra historia juntos tuvo muchos altibajos, discrepancias, nos hablamos duro, nos divertimos, bebimos…no sé si nos quisimos tanto”.

No obstante, fue muy sincera y este matrimonio terminó antes del año. Según ella, fue por diferencia de caracteres. La actriz reconoció que su boda fue muy discreta y, hasta creyó estar enamorada, pero no: “nuestro matrimonio fue toda una coreografía torpe, sin estructura, una decisión sin mucho fundamento. Ambos lo comprendimos sin evitar el dolor de lo imposible”.

Desde entonces, la "diva más rebelde del país" (como le decían), se dedicó a su carrera, a su crecimiento espiritual y al deporte, que sigue siendo su gran pasión. La caleña se convirtió en un referente e influencer de la vida sana y desde el 2009 está en pareja con el holandés Will van der Vlugestán.

Después de 2 matrimonios fallidos, Margarita Rosa de Francisco asegura que las bodas no son lo suyo. ¿Tú qué crees?