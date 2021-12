Todos los matrimonios que tuvo Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco Baquero nació en Cali un 8 de agosto de 1965. Actualmente, tiene 56 años y, a pesar de sus 2 matrimonios y su postura feminista, sigue apostando al amor. No obstante: "Me casé con el ideal de muchas mujeres" dijo para una de sus últimas entrevistas donde habló de todo, del aborto, de que no querer tener hijos y demás.

Margarita Rosa de Francisco es hija de Gerardo de Francisco y Mercedes Baquero. Tiene una hermana mayor que se llama Adriana y un hermano menor, Martín. Desde el año 2009 que mantiene una relación con el fotógrafo y productor holandés, Will Van Der Vlug.

No obstante, de una mujer joven, guapísima, tan revolucionaria y firme con sus convicciones, intriga saber cuántos matrimonios tuvo y con quienes.

Los matrimonios de Margarita Rosa de Francisco

Cabe destacar que Margarita Rosa de Francisco, desde siempre, se ha caracterizado por mantener su vida privada lo más al margen posible de los medios, por ello, en cuanto al amor, la relación que más llegó a exponer fue la que tuvo con el cantante Carlos Vives.

Era en 1986 que sus seguidores esperaban que su historia de amor con el cantante terminara en un “felices por siempre”. Se casaron en 1988, pero pese a que la historia sobrepasó la pantalla, en 1990 anunciaron su separación.

Parece que ese final novelesco no lo tuvo con él, pero al día de hoy, tienen una sólida amistad; incluso, intercambian mensajes amorosos y halagadores en Twitter.

De los 2 matrimonios que tuvo la actriz, el segundo fue cuando se casó en 2003 con el empresario Daniel Castello. En ese entonces, ya eran pareja desde 1992. Sin embargo, ese amor y esa unión terminó antes del primer año.

Parece ser que, hasta esos tiempos, a Margarita no le iba muy bien en el amor. Hasta que conoció a quien hoy es su actual pareja

¿Quién es el novio de Margarita Rosa de Francisco?

Fue ella misma quien lo ha compartido en Twitter contando que hace casi 12 años volvió a abrir su corazón y a apostar al amor con el director de fotografía Will van der Vlugt. Vale destacar que ese flechazo que tuvieron fue mutuo, porque así lo demuestran ambos constantemente en Instagram con fotos de atardeceres de ensueño, siempre juntos.

Habiendo pasado más de una década desde que Margarita Rosa de Francisco se dio una nueva oportunidad en el plano afectivo, vale destacar que son pocas las veces en que ha expuesto su vida amorosa. No obstante, resaltó una de ellas en 2016, cuando viajaron juntos a Ámsterdam y otra cuando su novio —que tiene 2 hijos— la sorprendió exponiéndose en Twitter como "su fan" llevando puesta una camiseta que decía: “El hombre del teléfono” donde el manuscrito había sido escrito por ella.

La actriz no contrajo más matrimonio, pero fiel a sus convicciones como siempre se demuestra, el amor, esta vez, la tiene atrapada hace unos cuantos años. ¿Te gusta la pareja que hacen?