Así de linda lucía Margarita Rosa de Francisco joven

Siempre se habla de la belleza de la mujer colombiana. Desde sus curvas a sus bellos rostros han conseguido la fama de extenderse por el mundo entero. Ese es el caso de la actriz Margarita Rosa de Francisco que lucía así de linda de joven.

Vale destacar que son varias las artistas y las modelos que se han ganado cientos de elogios, como es el caso de Shakira, Paulina Vega, Ariadna Gutiérrez y Paula Andrea Betancourt entre muchas más que ponen a la mujer colombiana en el primer puesto de la belleza mundial.

Precisamente en el caso de Margarita Rosa de Francisco, la actriz, cantante, escritora, compositora y presentadora colombiana —muy reconocida por su papel protagónico en “Café con aroma de mujer”— hoy tiene 56 años y sigue así de linda como cuando era de joven.

FUENTE: Pulzo

Margarita Rosa de Francisco de joven y ahora: Guapa y rebelde

La actriz se mantiene igual de bella y sexy. Sin embargo, haciendo un recorrido por sus comienzos, se recuerda cómo lucía de joven cuando posó para una reconocida revista de hombres.

Era puro talento, carisma y profesionalismo. Son 3 cosas que la actriz colombiana ha demostrado desde sus inicios. Margarita Rosa de Francisco, aparte de haber demostrado sus cualidades en la pantalla, siempre tuvo disciplina en mantener su cuerpo. Así se puede comprobar cuando se ven fotografías de joven.

Divina, la actriz colombiana se ha ganado el respeto del público desde que se lanzó al estrellato en la telenovela “Café con aroma de mujer”. No era simplemente una cara bonita y un cuerpo de envidia. Traspasó la pantalla con su carisma y talento.

FUENTE: Soy Carmín

En la misma línea se puede contemplar la trayectoria a través de los años y, hoy en día, ya es parte de la cadena Telemundo como también de Netflix al ser parte del elenco de la serie “Jugar con Fuego”.

Volviendo a cómo lucía de linda lucía Margarita Rosa de Francisco de joven, además de su talento, la modelo consiguió derrochar sensualidad a lo largo de toda su carrera. Así lo demostró en unas imágenes del recuerdo que ella misma compartió cuando posó para una revista de caballeros.

No obstante, además de que lucía una espectacular figura, la actriz ha causado sensación por la preocupación que generaba tras su "obsesión por su figura" y "extrema delgadez". Eso sí, vale destacar que siempre se dedicó a cuidar de su cuerpo con extensas rutinas de ejercicio y estrictas dietas que lamentablemente, alguna que otra vez, la han llevado al hospital.

Siempre se ha caracterizado por ser muy franca , al punto de no importarle el 'qué dirán'. De hecho, con el pasar de los años las críticas que hoy recibe en las redes sociales de los 'haters' no es algo que le quite el sueño.

Asimismo, aquella muchacha ingenua y bien rebelde que un día protagonizó una de las telenovelas más icónicas de la televisión colombiana, hoy continúa siendo fiel a su carácter fuerte y definido. ¿Tú cómo la recuerdas a Margarita Rosa de Francisco de joven?