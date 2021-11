La contundente declaración de Margarita Rosa de Francisco que trascendió mundialmente

Los legisladores colombianos se encuentran en pleno debate por la despenalización del aborto y muchos artistas expresaron públicamente su postura. Una de ellas fue Margarita Rosa de Francisco, quien publicó un video en su cuenta de Twitter en el que hizo una confesión que dejó impactados a todos sus seguidores.

La Corte Constitucional tomará en los próximos días la decisión de si aprueba o no el proyecto de ley para que la interrupción voluntaria del embarazo sea legal en el país. Si la decisión es aprobarla, Colombia se sumó a la ola de los países latinoamericanos que apoyaron la ley, siendo Uruguay uno de los primeros.

¿Qué dijo Margarita Rosa de Francisco?

Para apoyar el debate, Margarita Rosa de Francisco contó una experiencia personal desconocida hasta el momento. "Yo aborté una vez en mi vida y cuándo lo hice, ni siquiera sabía que eso era un delito", reveló al sentirse identificada con muchas de las historias que se escuchan hoy en día, como argumentos para aprobar el proyecto de ley.

Y agregó: "Sentí instintivamente que era un derecho que me pertenecía y que no tenía por qué consultar con nadie, con ninguna autoridad (...) Y no fue una decisión fácil". Rápidamente, todos sus seguidores salieron a apoyarla y aunque pasaron los años, la actriz de 56 años los recuerda como si hubiese sido ayer.

¿Qué dice el código penal colombiano sobre el aborto?

El artículo 122 del Código Penal de Colombia señala que una mujer que se realice un aborto clandestino podría ser sentenciada hasta a 54 meses de prisión al igual que la persona que se lo facilite. Sin embargo, a través de la sentencia C-355 del año 2006 lo reconoce solamente por tres motivos:

Cuando la salud física o mental de la mujer está en peligro.

Cuando el feto tiene una grave malformación lo que hace inviable su vida extrauterina.

Cuando surge de un acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.

"Esta no es una petición frívola, se trata de reclamar nuestro derecho a decidir abortar con la conciencia plena, como sujetos morales autónomos. Porque abortamos por una razón y no por falta de razón", finalizó la actriz, al indicar que no quiere promoverlo como un "anticonceptivo" sino como un derecho.

¿Qué te parecen las declaraciones de Margarita Rosa de Francisco sobre el aborto?