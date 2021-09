Maribel Guardia: estas son las delicadas secuelas que le dejó el COVID-19

La guapísima Maribel del Rocío Fernández García, más conocida como Maribel Guardia ?es actriz, cantante y conductora de televisión costarricense. A sus 62 años se la ve más esplendida que nunca. Aún así, tras la pandemia por covid-19 vivió una experiencia inolvidable.

Cabe recordar que fue a principio de año, que tanto la actriz como su esposo, Mario Chacón revelaron que habían contraído la enfermedad causada por el covid-19. No obstante, más allá de los diversos rumores que circularon, recientemente se dijo que habían sido otras consecuencias que padecieron.

Ante tanto revuelo por lo vivido durante la pandemia, Maribel Guardia no dudó en ningún momento en compartir los difíciles momentos que atravesó tanto ella como su esposo, pero sobre todo esta vez reveló las delicadas secuelas que le dejó el covid-19.

El hecho de haber padecido la enfermedad, para la actriz no fue nada fácil al punto de confesar que estuvo a punto de haber sido afectado su futuro en la actuación. Fue precisamente en el programa "Ventaneando", donde la actriz contó que uno de las secuelas más difíciles que experimentó después de contraer el virus, fue la disminución de su memoria.

De hecho, explicó: “Fíjate que el Covid, no me afectó en eso, me afectó en otras cosas, porque me dejó muy mal de la memoria, inicialmente estaba muy preocupada. Veía un vaso y yo sabía que era vaso, pero no podía decir vaso. Un día estaba en un programa de televisión, la capital de Francia, París, y yo no pude decirlo. Terrible la memoria, me tenía muy angustiada”.

Ante la preocupación de lo que estaba viviendo, se dio cuenta que esta no era la única y delicada secuela que le dejó el covid-19. Maribel Guardia ahondó mucho más sobre el tema y contó que en su momento no acudió a ningún especialista. Sin embargo, reconoce que tendría que haberlo hecho para tener una idea más certera o al menos un tratamiento, en el caso de que lo hubiera.

Cabe recordar que la actriz fue una de los tantos actores más que fueron afectados por la enfermedad. Sin embargo, decidió mantener en secreto su contagio. Esto le trajo aparejado una situación que se complicó cuando comenzó también a sufrir algunas lagunas mentales debido a su edad, considerando que forma parte de los grupos de riesgo, al igual que su marido.

Aunque ahora reconoce que se encuentra en mejor estado de salud, Maribel Guardia está todavía evaluando con un profesional las delicadas secuelas que le dejó el covid-19.

¿Te parece que hizo bien en no contarlo a tiempo con un especialista?