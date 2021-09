Así de preciosa luce Maribel Guardia a los 62 años

Maribel Guardia reveló en una reciente entrevista al programa “Ventaneando” las secuelas que sufrió tras contraer COVID-19 a principio de este 2021.

“Fíjate que el Covid, no me afectó en eso, me afectó en otras cosas, porque me dejó muy mal de la memoria, inicialmente estaba muy preocupada. Veía un vaso y yo sabía que era vaso, pero no podía decir vaso. Un día estaba en un programa de televisión, la capital de Francia, París, y yo no pude decirlo. Terrible la memoria, me tenía muy angustiada” señaló Maribel.

En las últimas horas, Maribel Guardia publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deleitó a una gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su elegancia en el patio de su hogar. La conductora de televisión lució un distinguido conjunto de color verde lima, compuesto por un blazer y un minishort; y una musculosa a tono. La morocha complementó su look con el cabello suelto, grandes aretes, zapatos haciendo juego y un delicado make up.

“No puedes volver atrás y cambiar el principio , pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final” fue el simple y reflexivo texto que eligió Guardia de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Maribel Guardia

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a ex esposa de Joan Sebastián se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 10 mil corazones. Además, la artista latina recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su look escogido y su espléndida figura física, de parte de sus más fieles seguidores.