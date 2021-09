Ante todo, no se debe creer que porque Ángela Aguilar venga de una familia de cantantes o haya tenido como mentor a su padre Pepe Aguilar, con tan solo 17 años no esté sufriendo algunos de los gajes típicos que trae la fama.

De hecho, en una oportunidad, tras una entrevista exclusiva con People en Español, la cantante confesó: “Cuando era más chiquita era muy difícil explicarles a mis amigos que era cantante, que he sido una profesional desde que tenía ocho años, por eso tal vez y también por estar en un mundo de muchos adultos mi niñez no la llegué a vivir”.

Es una gran incertidumbre que acecha a muchos de sus seguidores si Ángela Aguilar fue obligada a ser cantante o no. Siendo tan joven y tan profesional, es un caso verdaderamente excepcional que lleve su carrera artística con la madurez que la hace.

Sin embargo, es evidente que nada de todo lo que se imaginan es tan fácil para la joven representante de la Dinastía Aguilar. En medio de una edad donde surgen ganas de vivir nuevas aventuras, Ángela Aguilar sigue demostrando que es una adolescente ejemplar y de la cual Pepe Aguilar está muy orgulloso.

¿Por qué empezó a cantar Ángela Aguilar?

Ante semejante incertidumbre, de si Ángela Aguilar estuvo obligada a ser cantante, vale aclarar que han sido tanto su padre, como su madre y hasta sus abuelos los que la inspiraron a que comience a demostrar su talento a tan corta edad.

En ese sentido, la mismísima Ángela confesó: “Mi mayor inspiración ha sido el ejemplo de mis padres y mis abuelos, con ver su ejemplo, con ver cómo puede viajar por toda la Republica Mexicana, hacer que la gente sonría es lo que me impulsó ser una cantante”.

A pesar de las dificultades que le trae ser profesional desde tan pequeña, reconoce que siempre se sintió complacida y bendecida por el cariño de su público.

Por ello, es que explicó para evacuar cualquier duda de sus fans: “No es que ellos me forzaron a ser esto, mi papá no me forzó a ser cantante, es algo que me ha gustado y obviamente junto a lo bueno viene lo malo, nunca veo a mis amigos”.

Además, la Princesa de la música mexicana explicó que también “es mas difícil la escuela porque casi nunca estoy, pero te da otras cosas buenas como conocer toda la República Mexicana, empezar a crear fans, contenido para tus fans, tener seguidores y eso viene por la música”.

Si hay algo que la joven talentosa dejó muy claro, es que nunca fue obligada a ser cantante, no obstante nada de lo que brilla es oro porque solo ella sabe lo que es lidiar con la fama desde tan pequeña. ¿Tú que crees? ¿Le hubiese gustado dedicarse a otra cosa?