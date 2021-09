La actriz mexicana Erika Buenfil nació un 23 de noviembre de 1963 y actualmente tiene 57 años. No solo se la ve guapísima, sino que muy comprometida con su carrera profesional, como siempre lo ha demostrado a lo largo del tiempo.

Cabe destacar que en su trayectoria laboral, la actriz ha sido protagonista de innumerables y exitosas telenovelas. Así mismo, hoy en día muchas nuevas generaciones la reconocen como “La Reina de TikTok”.

A partir de allí nace el secreto revelador de Erika Buenfil que todavía muchos fans desconocen. Es lógico, la actriz tiene un pasado repleto de trabajos. De hecho cuando comenzó su carrera en Televisa Monterrey tenía tan solo 8 años y participó cómo edecán infantil junto al tío Gamboin.

En ese momento era conocida como Teresita, y lo fue durante toda su niñez y juventud, hasta que se mudó a la ciudad de México. El verdadero nombre de Erika Buenfil es Teresa de Jesús Buenfil López. Probablemente sea el secreto revelador de Erika Buenfil que todavía muchos fans desconocen.

"FUENTE: Milenio"

La actriz de “Amores verdaderos” recién contó que decidió cambiarse su verdadero nombre en la juventud al llegar a México. Lo hizo para vender mejor su imagen como una mujer adulta, ya que su carrera en el mundo del espectáculo se había iniciado desde muy joven.

“Llegué a México y ya sabrás... Aquí en Monterrey ‘Teresita’ por cuatro años, yo pensé que al llegar a México me iba a conocer todo el mundo, pero desgraciadamente nadie me conocía, mi imagen de Teresita ya era de niña, entonces que me dijeran ‘Teresita’ o ‘Tere’, inconscientemente yo no funcionaba como ‘Teresita’”.

En ese momento solo tenía la necesidad de desprenderse de Tere o Teresita y buscar un nombre más maduro para la actriz en la que se quería convertir. Fueron 3 nombres los que se propusieron a la reina de TikTok.

“Se pensó en tres nombres: Erika, Paola y Michelle, por una semana me estuvieron diciendo Paola, pero a mí no me gustaba, hasta que me llamó por teléfono mi papá y me dijo: ‘Ponte Erika’; y desde ahí” es lo que comentó la actriz en una entrevista.

¿Te imaginabas ese secreto revelador de Erika Buenfil? Ahora lo cuenta como una anécdota divertida para todos sus seguidores de TikTok.